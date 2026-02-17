Logo
Large banner

Uletio u minimarket i krenuo da napada ljude: Ima mrtvih i povrijeđenih u Sidneju

Izvor:

Agencije

17.02.2026

15:30

Komentari:

0
Улетио у минимаркет и кренуо да напада људе: Има мртвих и повријеђених у Сиднеју
Foto: ATV

Jedna osoba je ubijena, a dvije su teško povrijeđene u, kako navodi policija, nasumičnom napadu nožem u prometnoj trgovačkoj zoni u zapadnom dijelu Sidneja, dok je osumnjičeni muškarac uhapšen i nalazi se u pritvoru.

Policija i hitna pomoć zbrinule su tri osobe, ali je muškarac star oko 30 godina proglašen mrtvim na licu mjesta. Dvije povrijeđene osobe, 22-godišnji muškarac i 47-godišnja žena, prevezene su u bolnicu u kritičnom stanju.

Prema navodima australijskog kanala 9News, muškarac je uboden u vrat i njegovo stanje je sada teško, dok je žena zadobila ubode u predjelu grudi i stomaka i i dalje je u kritičnom stanju.

Napad je, prema navodima policije, počeo oko 10 časova po lokalnom vremenu u predgrađu Merilends u jednom minimarketu, gdje su napadnute dvije osobe, a potom se nastavio na trotoaru ispred objekta, gdje je treća osoba izbodena i preminula.

Policija navodi da se žrtve međusobno nisu poznavale i da se slučaj tretira kao "nasumični napad", potvrdio je nadzornik Sajmon Glaser, prenosi australijska televizija 9News.

"Užasno krivično djelo dogodilo se u Merilendsu, kada je na ulici bilo mnogo ljudi. To je, očigledno, bilo veoma potresno za sve koji su se zatekli u blizini", rekao je Glaser.

Prema njegovim riječima, policija je stigla na lice mjesta u roku od jednog do dva minuta i blokirala ulicu, a uspostavljena je zona zločina u dužini od oko 50 metara.

Osumnjičeni je pronađen u dvorištu obližnje kuće, gdje je i uhapšen.

Osumnjičeni, star 25 godina, priveden je u policijsku stanicu i očekuje se da će se kasnije danas pojaviti pred sudom.

Policiji je odranije poznat po sitnim krivičnim djelima i više incidenata povezanih sa problemima s mentalnim zdravljem.

Podijeli:

Tagovi :

Sidnej

Australija

napad

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Главни уредник руског војног часописа погинуо у зони СВО

Svijet

Glavni urednik ruskog vojnog časopisa poginuo u zoni SVO

1 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Mađarska pomaže SAD da bolje razumiju situaciju u Evropi

2 h

0
Тинејџери "из шале" убили мушкарца

Svijet

Tinejdžeri "iz šale" ubili muškarca

2 h

0
Трамп амерички предсједник

Svijet

Mediji: Tramp planira da dođe u Milano ako američki hokejaši budu u finalu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

28

Bitno: O produženom boravku za djecu

16

27

Evo kako su Dodik, Cvijanović i Minić čestitali Karanu

16

26

Nevrijeme u Trebinju: Jak vjetar lomio grane i obarao reklame

16

13

Uhapšeni napadači na sina Snežane Đurišić! Slomili mu rebra!

16

07

Filadelfija poslije Pejna "vezala" Džabarija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner