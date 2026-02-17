Uletio u minimarket i krenuo da napada ljude: Ima mrtvih i povrijeđenih u Sidneju

Jedna osoba je ubijena, a dvije su teško povrijeđene u, kako navodi policija, nasumičnom napadu nožem u prometnoj trgovačkoj zoni u zapadnom dijelu Sidneja, dok je osumnjičeni muškarac uhapšen i nalazi se u pritvoru.

Policija i hitna pomoć zbrinule su tri osobe, ali je muškarac star oko 30 godina proglašen mrtvim na licu mjesta. Dvije povrijeđene osobe, 22-godišnji muškarac i 47-godišnja žena, prevezene su u bolnicu u kritičnom stanju.

Prema navodima australijskog kanala 9News, muškarac je uboden u vrat i njegovo stanje je sada teško, dok je žena zadobila ubode u predjelu grudi i stomaka i i dalje je u kritičnom stanju.

Napad je, prema navodima policije, počeo oko 10 časova po lokalnom vremenu u predgrađu Merilends u jednom minimarketu, gdje su napadnute dvije osobe, a potom se nastavio na trotoaru ispred objekta, gdje je treća osoba izbodena i preminula.

Policija navodi da se žrtve međusobno nisu poznavale i da se slučaj tretira kao "nasumični napad", potvrdio je nadzornik Sajmon Glaser, prenosi australijska televizija 9News.

"Užasno krivično djelo dogodilo se u Merilendsu, kada je na ulici bilo mnogo ljudi. To je, očigledno, bilo veoma potresno za sve koji su se zatekli u blizini", rekao je Glaser.

Prema njegovim riječima, policija je stigla na lice mjesta u roku od jednog do dva minuta i blokirala ulicu, a uspostavljena je zona zločina u dužini od oko 50 metara.

Osumnjičeni je pronađen u dvorištu obližnje kuće, gdje je i uhapšen.

Osumnjičeni, star 25 godina, priveden je u policijsku stanicu i očekuje se da će se kasnije danas pojaviti pred sudom.

Policiji je odranije poznat po sitnim krivičnim djelima i više incidenata povezanih sa problemima s mentalnim zdravljem.