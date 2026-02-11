Logo
Dodik oštro pojedinim funkcionerima SNSD-a: Ne želimo takve ljude među nama

Izvor:

ATV

11.02.2026

15:14

Додик оштро појединим функционерима СНСД-а: Не желимо такве људе међу нама
Foto: ATV

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik poslao je oštru poruku funkcionerima stanke za koje je dobio pritužbe da nisu dostupni i da nisu među narodom, te poručio da će dodatno obratiti pažnju na njih.

"Pozivam sve da se zajedno dodatno angažujemo, da poslušamo ljude i one koji su nezadovoljni sa nama da vidimo zbog čega su nezadovoljni. Poručujem svim funkcionerima iz SNSD-a koji nose javne funkcije širom Srpske. Ono što čujem je da se najviše zamjera pojedincima da nisu među narodom, da nisu dostupni, da ne žele da rješavaju neke nagomilane probleme. Ne želimo takve ljude da imamo među nama. Iskomunicirali smo sa tim ljudima i sada im poručujem da ćemo dodatno da obratimo pažnju na njih, da se vrate mjesnim zajednicama, da se stave na raspolaganje jer su dobili povjerenje naroda i moraju da ga vrate", rekao je Dodik.

On poručuje da SNSD nije kampanjska organizacija i da SNSD radi svaki dan.

"Očekujem da nova Vlada koju predvodi Savo Minić povlačenjem konkretnih poteza u narednim mjesecima pokaže koliko prepoznaje stvarne potrebe građana. Naš prioritet ostaje nastavak poboljšanja životnog standardna, jačanje privrede i pozicije i interesa Republike Srpske na međunarodnom planu".

Dodik ističe i da će SNSD biti nezaobilazan faktor u "državnoj zajednici BiH", ne samo u narednom izbornom ciklusu, nego u naredna dva.

"Sa koalicionim partnerima ćemo imati dvotrećinsku većinu u narednom mandatu kada prođu izboru u oktobru. Cilj nam je da imamo minimalno devet poslanika u Predstavničkom domu, a minimalno četiri delegata u Domu naroda", rekao je Dodik.

