Anđelka Kuzmić o podsticajima: Isplate će biti redovne

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je da će podsticaji za prošlu godinu biti isplaćeni nakon što budu zavedeni podaci o ostvarenoj proizvodnji i izdata rješenja o isplati.

"Isplate će biti redovne", poručila je Kumićeva.

Ona je ponovila da će, u skladu sa dogovorom sa mljekarima, njima biti povećani podsticaji u ovogodišnjem pravilniku, odnosno 0,30 KM za litar mlijeka i 500 KM po grlu.

"Budemo li imali prostora za veći budžet, a vjerujem da hoćemo s obzirom na informacije o mogućem odblokiranju određenih projekata, sve će to biti u korist naših poljoprivrednika", rekla je Kuzmićeva novinarima u Banjaluci.

Komentarišući zahtjev poslanika opozicije za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o situaciji u mljekarstvu, ona je rekla ne vidi svrhu te sjednice s obzirom na to da od 11 zahtjeva u inicijativi za sjednicu šest nije iz oblasti poljoprivrede, dok su ostali već riješeni.

"Ukoliko bude sjednice, navešćemo šta su Ministarstvo i Vlada Srpske proteklih godina učinili za poljoprivredu Republike Srpske, posebno za oblast mljekarstva gdje su izdvajanja iz godine u godinu veća", navela je Kuzmićeva.