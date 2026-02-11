Igor Dodik: Pokazali smo snagu stranke koja najbolje razumije narod

Ponosimo se sa rezultatima na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Pokazali koliko SNSD, Siniša Karan, i Milorad Dodik imaju podršku naroda, rekao je Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a, na konferenciji za novinare u Banjaluci.

"Proteklog vikenda smo pokazali koliko SNSD, naš kandida Siniša Karan i lider stranke Milorad Dodik zaista imaju podršku u narodu. Pokazali smo snagu i organizaciju stranke koja je godinama najbliža biračima i najbolje razumije potrebe i buduće izazove koji su pred Srpskom. Pobjeda Karana je poštena, nesumnjiva, ali dokazuje koliko su oni u opoziciji nemoćni, nesposobni da politički i patriotski odgovore aktuelnom trenutku. Birači su prepoznali podvalu koja je osmišljena u Sarajevu. Što se tiče ponavljanja izbora dali su najbolji odgovor, a to je glasanje za Karana", rekao je Dodik.

On je pozvao opoziciju da u narednih pola godine, do nove izborne kampanje, konačno patriotski odgovore aktuelnom trenutku i jasno zauzmu stav protiv nelegalnog stranca Kristijana Šmita, i da prestanu da zbog vlasti koketiraju sa idejama i interesnim krugovima iz Sarajeva koji ne misle ništa dobro Republici Srpskoj.

"Pozivam ih još jednom da po ko zna koji put glasno kažu da kada je u pitanju Srpska i njena budućnost nema vlasti i opozicije, nego da postoji jedinstven odgovor za pokušaj da se ona ugrozi. Molim vas da se vratite Republici Srpskoj i njenim interesima. Širinu koju SNSD stalno pokazuje kada je u pitanju nacionalna politika, opozicija ne zna da prepozna. Kada bi na pruženu ruku znali da odgovore savjesno, možda bi to birači drugačije vrednovali. Ovako, nemaju čemu da se čude kada izgube izbore. Nemaju čemu ni da se nadaju kada jedne te iste floskule ponavljaju 20 i više godine", rekao je Dodik.

On se zahvalio predsjednicima Mjesnih odbora, aktivistima, svim ljudima koji su izašli da glasaju na proteklim izborima, čak i onima koji su glasali protiv Karana.