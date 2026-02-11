Kovačević: Sada krećemo u političku ofanzivu

Rezultat ponovljenih izbora za predsjednika Srpske je velika pobjeda srpskog naroda i Republike Srpske, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević na konferenciji za novinare.

- Na nedjeljne izbore nije uložena ni jedna žalba niti prigovor. Ovo je i velika pobjeda Milorada Dodika, koji je bio prva meta Kristijana Šmita - rekao je Kovačević.

Naveo je da ih je SNSD sve porazio.

- Poruka je trebala biti da narod nije taj koji donosi odluke, ali sve smo ih porazili. Odbranili smo suverenitet našeg naroda. To je veliki poraz Šmita i Sarajeva u namjeri da potčini Srpsku, ali i opozicije iz Srpske koja je bila spremna da bude pomagač tih ciljeva - naglasio je Kovačević.

Naveo je da se sada Srpska odbranila.

- Sada krećemo u političku ofanzivu. Vratite nas na izvorni Dejton ili ćemo tražiti druge oblike. Naša poruka je da nećemo dugo čekati - jasan je Kovačević.

Ističe da se ne smije zaboraviti ponašanje opozicije.

- A ponašali su se kao najobičniji huligani, vrijeđajući obične ljude, porodice sa djecom. Pokušali su na većini mjesta da izazovu incidente i sukobe. Pokušali su da naprave preokret, ali doživjeli su još ubjedljiviji poraz. Porazili smo i njihovu laž i besmislica da neko u Srpskoj krade izbore - rekao je Kovačević.