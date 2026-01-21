Logo
Srbija i Italija u polufinalu, evo kada se igra

Izvor:

ATV

21.01.2026

19:24

с ким игра србија ватерполо и кад игра србија ватерполо србија италија ватерполо
Foto: Anadolu/Filip Stevanovic

Vaterpolisti Srbije igraju protiv Italije polufinale Evropskog prvenstva u vaterpolu u petak od 20:30 časova.

Italijani su u napetom meču slavili protiv Hrvatske sa 13:10.

Hrvati su poveli u prvoj četvrtini sa 4:2, ali su u drugoj četvrtini doživjeli debakl. Nisu uspjeli postići nijedan gol, a sa druge strane, Italija je uspjela izjednačiti rezultat.

U trećoj četvrtini igra je bila izjednačena sa po tri gola na obje strane. U posljednjoj četvrtini obje ekipe ulaze oprezno. Italija stiže do prednosti nakon dva minuta, a za isto toliko ponovo odgovaraju Hrvati. Dobrom igrom Italijani odlaze na +2 i vode na dva minuta do kraja sa 10:8. Iako su Hrvati uspjeli da odgovore, Italijani su održali razliku do kraja i slavili sa 13:10.

Polufinalne utakmice Evropskog prvenstva su na programu u petak. Prvo će se u bazenu naći selekcije Grčke i Mađarske (17 časova), a od 20.30 časova Srbija igra sa Italijom.

Mečevi za treće mjesto i finale igraće se u nedjelju u istim terminima kao polufinalni dueli.

Prethodni dueli

Italijani su ljetos nadigrali izabranike Uroša Stevanovića u posljednjem meču u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva poslije peteraca, dok sa Hrvatskom pamtimo posljednji duel i trijumf u finalu Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine – 13:11.

Tagovi:

Vaterpolo Srbija 2026

vaterpolo Srbija

Vaterpolo 2026

Italija

