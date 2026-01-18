Srbija zamalo prokockala ogromnu prednost: Mađari pali nakon drame

Izvor:
ATV
18.01.2026
21:56
Komentari:0
Vaterpolisti Srbije uz dramu u posljednjoj četvrtini savladali su Mađarsku u petom kolu Evropskog prvenstva.
Delfini su slavili rezultatom 15:14.
Mađarska je solidno krenula u meč i prvu četvrtinu je bila u egalu sa Srbijom (4:4).
Međutim, u drugoj Delfini dolaze do prednosti 8:7.
Treća četvrtina je priča za sebe. Srbija nije pokazala ni trun milosti i sa 5:1 dolazi do ukupnih 13:8.
Mađari poljednju dionisu otvaraju mnogo bolje i postižu tri gola te smanjuju razliku. Ipak, onda Rašović prekida tu mini seriju i vraća Srbiji +3.
Mađari se ne predaju i opet prave mini seriju te dolaze na samo gol zaostatka (14:13). Potom Nađ uspijeva da vrati dva gola prednosti za Srbiju svega, ali Fekete ponovo smanjuje na samo gol zaostatka.
Ipak, Srbija uspijeva da odoli i dolazi izuzetno važne pobjede.
Ostali sportovi
4 h0
Ostali sportovi
5 h0
Ostali sportovi
6 h0
Ostali sportovi
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu