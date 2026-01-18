Srbija zamalo prokockala ogromnu prednost: Mađari pali nakon drame

Vaterpolisti Srbije uz dramu u posljednjoj četvrtini savladali su Mađarsku u petom kolu Evropskog prvenstva.

Delfini su slavili rezultatom 15:14.

Mađarska je solidno krenula u meč i prvu četvrtinu je bila u egalu sa Srbijom (4:4).

Međutim, u drugoj Delfini dolaze do prednosti 8:7.

Treća četvrtina je priča za sebe. Srbija nije pokazala ni trun milosti i sa 5:1 dolazi do ukupnih 13:8.

Mađari poljednju dionisu otvaraju mnogo bolje i postižu tri gola te smanjuju razliku. Ipak, onda Rašović prekida tu mini seriju i vraća Srbiji +3.

Mađari se ne predaju i opet prave mini seriju te dolaze na samo gol zaostatka (14:13). Potom Nađ uspijeva da vrati dva gola prednosti za Srbiju svega, ali Fekete ponovo smanjuje na samo gol zaostatka.

Ipak, Srbija uspijeva da odoli i dolazi izuzetno važne pobjede.