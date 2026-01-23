Napao sugrađanina pa mu polupao auto

M.V. iz Gradiške uhapšen je juče zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Nasilničko ponašanje".

Policija sumnja da je uhapšeni dan ranije, 21.01.2026, ispred ugostiteljskog objekta u Gradišci fizički napao oštećeno lice, a zatim mu oštetio putnički automobil. O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da se nakon kompletiranja predmeta protiv lica M.V. dostavi izvještaj za počinjeno krivično djelo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.