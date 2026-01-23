Logo
Napao sugrađanina pa mu polupao auto

Autor:

Stevan Lulić

23.01.2026

14:33

Напао суграђанина па му полупао ауто

M.V. iz Gradiške uhapšen je juče zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Nasilničko ponašanje".

Policija sumnja da je uhapšeni dan ranije, 21.01.2026, ispred ugostiteljskog objekta u Gradišci fizički napao oštećeno lice, a zatim mu oštetio putnički automobil.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da se nakon kompletiranja predmeta protiv lica M.V. dostavi izvještaj za počinjeno krivično djelo.

Gradiška

napad

Nasilje

