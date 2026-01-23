Užas: Pretukli mladića (20) zbog duga

Policijski službenici Policijske stanice Zadar završili su krivičnu istragu nad devetnaestogodišnjim muškarcem i maloljetnikom zbog sumnje da su učestvovali u tuči i izvršili nezakonito naplaćivanje na štetu dvadesetogodišnjeg muškarca.

Incident se dogodio 19. januara u večernjim satima na širem području Zadra, kada su dvojica osumnjičenih fizički napala dvadesetogodišnjeg muškarca zbog duga prema devetnaestogodišnjaku i ukrala mu mobilni telefon.

Zadobio teške povrede

Napadnuti mladić je nakon napada potražio medicinsku pomoć u bolnici u Zadru, gdje je utvrđeno da je zadobio teške telesne povrede. On je potom prijavio incident policiji. Policija je sprovela krivičnu istragu, koja je dovela do sumnje da je devetnaestogodišnjak za krivična djela učešća u tuči i nezakonitog prikupljanja novca.

Za učešće u tuči sumnjiči se maloljetnik. Nakon završene istrage, obojica su predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Zadar, a protiv njih su podnijete odgovarajuće krivične prijave nadležnom državnom tužilaštvu.

