Princ se razvodi nakon 25 godina braka

Holandski princ Bernhard i princeza Anet odlučili su da se razvedu nakon 25 godina braka, prenijeli su danas lokalni mediji.

"Nastavićemo zajednički da brinemo o naše troje dece. Uprkos tome, to je težak korak i molimo za razumijevanje i poštovanje naše privatnosti", naveo je par.

Princ Bernhard, drugi sin princeze Margrit i Pitera van Volenhovena, rođak kralja Vilema-Aleksandra, vjenčao se sa psihološkinjom Anet 6. jula 2000. godine u Paushejzu u Utrehtu, a nakon toga živjeli su u Amsterdamu, preneo je Nl tajms.

Par je primio crkveni blagoslov dva dana kasnije u crkvi Dom, takođe u Utrehtu.

Bernhard i Anet nemaju zvanične javne uloge, naveo je list.

U julu prošle godine par je proslavio 25. godišnjicu braka. Bernhard (56) je objavio fotografiju sebe sa Anet (53) na Instagram storiju, uz natpis "25 godina" i srce.

Godine 2013, objavljeno je da se Bernhard liječi od Non-Hočkinovog limfoma, a prethodno mu je dijagnostikovana Kronova bolest.

Uprkos tome, on je aktivan u biznisu, dobrotvornim organizacijama i sportu, uključujući poduhvate sa nekretninama i suvlasništvo nad trkačkom stazom Zandvort.

Holandski mediji prenose da Anet više neće nositi titulu princeze nakon razvoda.

Njena prethodna titula, "Njeno Visočanstvo Anet, princeza od Oranje-Nasaua, van Volenhoven-Sekreva", bila je počasna titula koju je nosila kao supruga princa Bernharda.

Razvodi su rijetki u holandskoj kraljevskoj porodici, ali su se dešavali i ranije, uključujući razvode princeze Margrit, Irene i Kristine, podsjetio je Nl tajms.