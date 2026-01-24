Princ se razvodi nakon 25 godina braka

24.01.2026
21:26
Komentari:0
Holandski princ Bernhard i princeza Anet odlučili su da se razvedu nakon 25 godina braka, prenijeli su danas lokalni mediji.
"Nastavićemo zajednički da brinemo o naše troje dece. Uprkos tome, to je težak korak i molimo za razumijevanje i poštovanje naše privatnosti", naveo je par.
Princ Bernhard, drugi sin princeze Margrit i Pitera van Volenhovena, rođak kralja Vilema-Aleksandra, vjenčao se sa psihološkinjom Anet 6. jula 2000. godine u Paushejzu u Utrehtu, a nakon toga živjeli su u Amsterdamu, preneo je Nl tajms.
Hronika
Teška saobraćajna nesreća u BiH: Osam osoba povrijeđeno
Par je primio crkveni blagoslov dva dana kasnije u crkvi Dom, takođe u Utrehtu.
Bernhard i Anet nemaju zvanične javne uloge, naveo je list.
U julu prošle godine par je proslavio 25. godišnjicu braka. Bernhard (56) je objavio fotografiju sebe sa Anet (53) na Instagram storiju, uz natpis "25 godina" i srce.
Godine 2013, objavljeno je da se Bernhard liječi od Non-Hočkinovog limfoma, a prethodno mu je dijagnostikovana Kronova bolest.
Uprkos tome, on je aktivan u biznisu, dobrotvornim organizacijama i sportu, uključujući poduhvate sa nekretninama i suvlasništvo nad trkačkom stazom Zandvort.
Holandski mediji prenose da Anet više neće nositi titulu princeze nakon razvoda.
Njena prethodna titula, "Njeno Visočanstvo Anet, princeza od Oranje-Nasaua, van Volenhoven-Sekreva", bila je počasna titula koju je nosila kao supruga princa Bernharda.
Razvodi su rijetki u holandskoj kraljevskoj porodici, ali su se dešavali i ranije, uključujući razvode princeze Margrit, Irene i Kristine, podsjetio je Nl tajms.
Svijet
1 h1
Zanimljivosti
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
1 h1
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
21
56
21
42
21
36
21
28
21
26
Trenutno na programu