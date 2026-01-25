Да ли ће бити забрањено пушење у затвореном?

Аутор:Маријана Ивељић
25.01.2026
19:25
Коментари:1
Пушења ће бити у затвореном простору, а можда и неће. Потребне су додатне консултације са предлагачима закона и унапређења предложених рјешења. Важно је да се у закону, између осталог не одустане од "имитатора дувана" који највише привлаче најмлађу популацију, порука је оних који су учествовали у креирању Закона.
"Мислим на загријане производе, на производу који пуштају паре. Ви сада у свијету видите у неким земљама, продавнице које су шарене, које су намијењене искључиво за млађу популацију да ти имитатори дувана који уопште нису нешкодљиви буду врло приступачни и нешкодљиви за омладину. Мислим да би то био велики искорак, поготово што у тој јавној расправи на пар мјеста је речено да један дио средстава од цигарета буде усмјерен у здравство за лијечење можда највећих болесника, али било гдје да се усмјери у здравство донијеће одређену корист", каже Мирко Станетић, предсједник Законодавног одбора Народне скупштине Републике Српске.
Закон о заштити од дуванских производа има одређени временски период прилагођавања простора и потреба. неријетко забринути да ће гости пушачи избјегавати но смокинг локале,угоститељи имају своје додатне захтјеве.
"Треба да се прича са власницима угоститељских локала. Треба да се прича са људима из Невесиња, Зворника, Новог Града да чујемо њихово мишљење како ће се то одразити на пословање. Проблем је што ми испред Удружења радника угоститељства и туризма сматрамо да закон треба да се донесе, али не баш овако стриктно и не баш овако радикални да будемо. Ми смо у региону најрадикалнији", рекао је Жељко Татић, предсједник Удружења радника угоститељства и туризма
Није изненађење што ће се о закону о заштити од дуванских производа поново расправљати. Устав Републике Српске даје могућност да одређена законска рјешења врати на поновно разматрање.
"Неријетко Нацрт Закона усвајамо по принципу приједлога по хитном поступку због његове важности и што брже примјене. Неки од тих Закона су овај Закон о заштити становништва од дуванских производа имали форму Нацрта, форма приједлога се у неким стварима разликовала и то је једна процедура гдје најчешће кроз јавне расправе или стручне расправе максимално уважимо и тај глас струке и јавног мњења унутар Републике Српске, понављам још једном да би тај коначан текст Закона који је врло озбиљна ствар био што бољи", каже Младен Илић, предсједник Законодавног одбора Народне скупштине Републике Српске.
Обезбиједити пуну заштиту непушача, смањити могућност произвољног тумачења и селективне примјене, увести постепену и разумну казнену политику и омогућити јасне стандарде који се могу досљедно провести у пракси - главни су циљеви Закона о заштити становништва од дуванских производа који је враћен у поновну процедуру.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч7
Република Српска
5 ч2
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
20
28
20
15
20
07
20
00
19
45
Тренутно на програму