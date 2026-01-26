Greška koju mnogi prave pri pranju veša: Zbog ovoga odjeća neprijatno miriše

Svi znamo onaj momenat kada izvadite veš iz mašine, očekujete miris svježine, a dočeka vas težak, ustajao šmek koji kao da govori da pranje nije ni imalo smisla. Posebno se to dešava sa sportskom garderobom, peškirima i sintetikom. Operete, osušite, obučete i već poslije sat vremena imate osjećaj kao da je veš nošen danima.

Prva reakcija je da okrivimo deterdžent. Ali istina je mnogo banalnija. I mnogo više do nas.

Republika Srpska Dodik: Republika Srpska ostaje iskren prijatelj Izraela

Zašto čist veš i dalje miriše loše

Neprijatan miris najčešće nema veze sa kvalitetom praška, već sa kombinacijom vlage, bakterija i pogrešnih navika.

Kada perete na 30 ili 40 stepeni, znoj, masnoće i ostaci prljavštine često se ne uklone do kraja. U vlaknima tkanine ostaje savršeno okruženje za razvoj bakterija i gljivica. A upravo one proizvode onaj ustajali, težak miris koji ne možete da izbacite ni parfemisanim omekšivačem.

Problem dodatno pogoršavaju pretrpana mašina, previše deterdženta i omekšivača, kao i činjenica da mnogi nikada ne očiste samu veš mašinu.

Drugim riječima, veš perete u mašini koja je već prljava. Logično je kako se to završava.

Svijet Bukti epidemija smrtonosnog virusa

Kako da neprijatan miris nestane zauvijek

Rješenje kreće od osnovnih stvari. Komade koji već imaju neprijatan miris perite na najvišoj temperaturi koju materijal dozvoljava. Manje deterdženta je često bolja opcija, jer se višak sredstva zadržava u tkanini i zapravo "zaključa" mirise unutra.

Dobra stara kuhinjska pomagala često rade bolji posao od skupih preparata. Alkoholno sirće ili soda bikarbona u bubnju pomažu da se neutrališu bakterije i razgrade naslage koje uzrokuju smrad.

Još jedna česta greška je ostavljanje veša u mašini satima nakon pranja. Vlažan bubanj je idealno mjesto za stvaranje ustajalog mirisa. Veš treba izvaditi odmah. I sama mašina traži održavanje. Povremeno je pustite praznu na visokoj temperaturi, uz sirće ili sredstvo za čišćenje, kako biste uklonili naslage iz gume, fioke i cijevi.

Svijet U padu aviona poginulo sedam osoba

Na kraju, sušenje pravi veliku razliku. Svjež vazduh i promaja su saveznici. Zatvoren, vlažan prostor je recept za povratak mirisa. Kada ove navike postanu rutina, veš će zaista mirisati čisto, a ne samo oprano. Razlika se osjeti odmah, i bukvalno i figurativno.