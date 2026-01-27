Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski i njegovi evropski partneri nemaju bilo kakvu strategiju u trenutnoj fazi ukrajinskog sukoba i samo nastavljaju krvoproliće sa kolektivnim licemjerjem koje predstavljaju kao hrabrost, izjavio je američki ekonomista i profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks.

On je u intervjuu za italijanski list "Il fato kvotidijano" naglasio da je cijeli rat u Ukrajini postao veliko stradanje ukrajinskog naroda, bez bilo kakve realne strategije Zelenskog i njegovih saradnika ili zapadnih lidera koji uporno nastavljaju da mu pružaju podršku.

"Umjesto da razumno procijene šta može da se uradi u ovoj situaciji, po kojoj cijeni i od kakve će to biti koristi, Zelenski i Evropljani jednostavno produžavaju krvoproliće. To je kolektivno licemjerje prerušeno u hrabrost", rekao je Saks.

Prema njegovim riječima, davanje 800 milijardi dolara pomoći Ukrajini je "čista fantazija".

"Niko neće izdvojiti toliku sumu. To mogu da budu puste želje, ali nema konkretnog plana", naveo je Saks.

On je istakao da je Evropa postala zarobljenik sopstvene rusofobije.

"Ako Evropa prizna da Rusija nije neprijatelj, već dio nje, snabdjevač jeftinim energetskim resursima i prirodni partner u trgovini i ulaganjima, onda može da preokrene svoj ekonomski i geopolitički pad", zaključio je Saks.