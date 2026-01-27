Platforme Meta, Tiktok i Jutjub pred sudom zbog narušavanja mentalnog zdravlja mladih

U Los Anđelesu ove nedjelje počinje sudski proces sa kompanijama Meta, Tiktok i Jutjub zbog optužbi da su njihove platforme namjerno dizajnirane tako da izazovu zavisnost kod djece i adolescenata.

Ovo je prvi put da će o odgovornosti tehnoloških giganta odlučivati sudska porota, što pravni stručnjaci već porede sa istorijskim procesima protiv duvanske industrije iz devedesetih godina prošlog vijeka.

Atmosfera u sudnici je dodatno napeta nakon vijesti da je kompanija Snep, vlasnik popularne aplikacije Snepčet, prošle nedjelje pristala na vansudsku nagodbu i isplatila nepoznatu svotu novca kako bi izbjegla javni proces.

U centru pažnje je slučaj devetnaestogodišnjakinje označene samo inicijalima "KGM", koja tvrdi da su je Instagram i druge mreže uvukle u destruktivne obrasce ponašanja.

Prema navodima tužbe, algoritmi su je od ranog djetinjstva ciljano izlagali sadržajima koji su pogoršali njenu depresiju i doveli do samoubilačkih misli, prenosi ABC njuz.

Ovaj proces bio mogao da bude presedan čiji će ishod odrediti sudbinu hiljada sličnih tužbi roditelja i mladih širom Sjedinjenih Američkih Država.

Tužioci žele da zaobiđu "član 230" američkog Zakona o komunikacijama koji tehnološke kompanije štiti od odgovornosti za sadržaj koji korisnici objavljuju.

Umjesto da ih tuže zbog prirode objava na mrežama, tužioci tvrde da su sami proizvodi tehnoloških kompanija kreirani na pogrešan način.

Oni ističu da su funkcije poput "beskonačnog skrolovanja" i notifikacija koje simuliraju osjećaj nagrade na slot mašinama, svjesno ubačene kako bi korisnici proveli što više vremena na aplikacijama i time povećali profite od oglasa.

Kompanije Meta i Gugl, vlasnik Jutjuba, oštro odbacuju ove tvrdnje i navode da su uvele brojne alate za zaštitu maloljetnika i kontrolu vremena koje korisnik provede ispred ekrana.

U zvaničnim saopštenjima, kompanije tvrde da je kriza mentalnog zdravlja mladih složen fenomen koji zavisi od akademskog pritiska i socioekonomskih faktora, a ne isključivo od digitalnih platformi.

Oni tvrde da se društvene mreže nepravedno koriste kao žrtveni jarac za šire društvene probleme.

Očekuje se da će suđenje trajati između šest i osam nedjelja, a na klupi za svjedoke mogli bi da se pojave i najviši zvaničnici tehnoloških giganata kao što je izvršni direktor kompanije Meta Mark Zakerberg.

Ako porota presudi u korist tužitelja, tehnološke kompanije će morati da radikalno promijene svoje algoritme i uklone funkcije koje bi mogle da podstaknu zavisnost.