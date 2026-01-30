Dodik potvrdio: U ponedjeljak veče putujem u Ameriku

Izvor:
ATV
30.01.2026
12:26
Komentari:6
Putujem u SAD na poziv dva kongresmena da dođem na manifestaciju u okviru Molitvenog doručka, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Ponedjeljak naveče, na utorak odlazim u SAD na poziv kongresmena da dođem na manifestaciju u okviru Molitvenog doručka, na koju se pozivaju lideri iz čitavog svijeta. Vratiću se ovdje u subotu i saopštiću neke nove mogućnosti koje Srpska otvara", rekao je Dodik i dodao:
"Već sutra Željka Cvijanović putuje u SAD".
Dodik kaže da će se sastati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.
"Sutra odlazim u posjetu Mađarskoj gdje ću se sresti sa premijerom Orbanom. Radi se o istorijskom lideru. Čovjeku koji ima viziju", rekao je Dodik.
