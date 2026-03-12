Logo
Large banner

Jezivo: Otac razbijao saksije kćerki o glavu, komšinica sve gledala

Autor:

ATV

12.03.2026

15:28

Komentari:

0
Језиво: Отац разбијао саксије кћерки о главу, комшиница све гледала
Foto: ATV

Djevojka (30) teško je povrijeđena nakon što ju je otac krvnički šamarao i razbijao joj saksije o glavu. Jezive scene odigrale su se u subotu oko 19 časova na terasi njihovog stana u Skoplju.

Jedna mještanka Crniča rekla je da je vidjela muškarca (70), kako fizički napada svoju 30-godišnju kćerku.

Prema njenim, ali i riječima drugih svjedoka, osumnjičeni je saksijom za cvijeće udarao kćerku u glavu, a onda bi je krvnički šamarao. Nesrećna djevojka nemoćno je dozivala pomoć.

"Urlala je: 'pomozite mi, pomozite!', molila je ljude da zovu policiju. Tada ju je taj nasilnik ščepao i uvukao u stan i zatvorio balkonska vrata", rekla je komšinica.

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Brisel igra "šibicarenje" i daje odriješene ruke Kurtiju

Ljudi koji su izlazili iz supermarketa kod zgrade u šoku su posmatrali scenu. Mnogi su odmah počeli da zovu policiju.

Očevici tvrde da, iako je policija rekla da će odmah poslati patrolu, stigli su tek nakon više od pola sata.

"Kada je patrola konačno stigla, prvo su policajci uzeli izjave od nas, a onda su tek ušli u zgradu. Kada su izašli napolje odmah smo ih pitali da li je djevojka dobro. Rekli su nam da je modra i da nije dobro psihički", tvrdi očevidac.

U ovom trenutku nije poznato da li je osumnjičeni priveden, kao i da li je protiv njega pokrenuta krivična istraga za nasilje u porodici, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nasilje

porodično nasilje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Brisel igra "šibicarenje" i daje odriješene ruke Kurtiju

43 min

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik se zahvalio na rođendanskim čestitkama; Zahvalnost uputio i Vučiću

57 min

0
Калабухов честитао рођендан Додику: Цијенимо ваш допринос јачању пријатељских односа

Republika Srpska

Kalabuhov čestitao rođendan Dodiku: Cijenimo vaš doprinos jačanju prijateljskih odnosa

1 h

0
Спавање

Savjeti

Koliko sna nam je potrebno u zavisnosti od godina?

1 h

0

Više iz rubrike

Радован се са сином шетао по природи, умало згазио гнијездо поскока

Region

Radovan se sa sinom šetao po prirodi, umalo zgazio gnijezdo poskoka

3 h

0
Код возача из БиХ пронађено 20.000 евра, изречена му казна од 6.600 евра

Region

Kod vozača iz BiH pronađeno 20.000 evra, izrečena mu kazna od 6.600 evra

3 h

0
Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

Region

Žena u Hrvatskoj pokušala unajmiti ubicu da joj usmrti supruga

4 h

0
Петрол група: Несташице горива на појединим пумпама у Словенији

Region

Petrol grupa: Nestašice goriva na pojedinim pumpama u Sloveniji

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

07

Pezeškijan postavio uslove za kraj rata u Iranu

16

03

Darko Lazić se oglasio dan nakon što mu je brat poginuo: Rođeno moje...

15

51

Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih

15

47

Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

15

44

Minić predložio mjesto za TV duel sa Stanivukovićem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner