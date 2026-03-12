Jezivo: Otac razbijao saksije kćerki o glavu, komšinica sve gledala

Djevojka (30) teško je povrijeđena nakon što ju je otac krvnički šamarao i razbijao joj saksije o glavu. Jezive scene odigrale su se u subotu oko 19 časova na terasi njihovog stana u Skoplju.

Jedna mještanka Crniča rekla je da je vidjela muškarca (70), kako fizički napada svoju 30-godišnju kćerku.

Prema njenim, ali i riječima drugih svjedoka, osumnjičeni je saksijom za cvijeće udarao kćerku u glavu, a onda bi je krvnički šamarao. Nesrećna djevojka nemoćno je dozivala pomoć.

"Urlala je: 'pomozite mi, pomozite!', molila je ljude da zovu policiju. Tada ju je taj nasilnik ščepao i uvukao u stan i zatvorio balkonska vrata", rekla je komšinica.

Ljudi koji su izlazili iz supermarketa kod zgrade u šoku su posmatrali scenu. Mnogi su odmah počeli da zovu policiju.

Očevici tvrde da, iako je policija rekla da će odmah poslati patrolu, stigli su tek nakon više od pola sata.

"Kada je patrola konačno stigla, prvo su policajci uzeli izjave od nas, a onda su tek ušli u zgradu. Kada su izašli napolje odmah smo ih pitali da li je djevojka dobro. Rekli su nam da je modra i da nije dobro psihički", tvrdi očevidac.

U ovom trenutku nije poznato da li je osumnjičeni priveden, kao i da li je protiv njega pokrenuta krivična istraga za nasilje u porodici, prenosi Telegraf.