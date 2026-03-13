Narod priča: Planinsko mlijeko sa Romanije

Izvor:
ATV
13.03.2026
12:12
Biljana vas ovog petka vodi na prostrane pašnjake Romanije, gdje brojne porodice čuvaju svoju tradiciju i bave se stočarstvom.
Donosimo priču o vrijednim domaćinima koji, vjerovali ili ne, proizvedu 6 miliona litara planinskog mlijeka sa Romanije.
Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.
Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.
'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.
