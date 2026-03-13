Logo
Narod priča: Planinsko mlijeko sa Romanije

ATV

13.03.2026

12:12

Biljana vas ovog petka vodi na prostrane pašnjake Romanije, gdje brojne porodice čuvaju svoju tradiciju i bave se stočarstvom.

Donosimo priču o vrijednim domaćinima koji, vjerovali ili ne, proizvedu 6 miliona litara planinskog mlijeka sa Romanije.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.

