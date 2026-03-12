Logo
Bitno: Da li će se sukob na Bliskom istoku proširiti na Evropu?

12.03.2026

14:26

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o tome o tome može li se sukob na Bliskom istoku proširiti na Evropu, te o ekonomskim izazovima koje sukob donosi.

Za Bitno govore: Igor Gavran, ekonomski analitičar; Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista 'RS SVOT'; Marko Đogo, profesor ekonomije i dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu; Nedeljko Kesić, bivši načelnik Službe državne bezbjednosti Republike Srpske; i politikolog Aleksandar Pavić.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

