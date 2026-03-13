Iznesene završne riječi u slučaju "Džena Gadžun": Traži se osuđujuća presuda

Na Kantonalnom sudu u Sarajevu iznesene su završne riječi u predmetu „Džena Gadžun“, u kojem su optuženi Suad Rožajac, Nina Jovanović i Jasmina Halimić zbog nesavjesnog liječenja i zloupotrebe ovlaštenja tokom medicinskog zahvata nakon kojeg je d‌jevojčica preminula 2021. godine.

Tužilaštvo KS navelo je da traži mjere zabrane za obavljanje d‌jelatnosti Halimić i Jovanović zbog nesavjesnog liječenja, kao i osuđujuću presudu.

Rožajcu se na teret stavlja da je koristio neprikladno sredstvo (anestezija), dok se Jovanović i Halimić terete za zloupotrebu ovlaštenja, prenosi Avaz.

Tužilaštvo KS predočilo je da su ranije sprovedene određene mjere i radnje. Ispitani su i roditelji Džene Gadžun u svojstvu svjedoka, izvedeni su dokazi i posebno provedene obdukcije. Vještačeni su i lijekovi korišteni tokom zahvata.

Doktor Nermin Sarajlić u svom nalazu i mišljenju ranije je naveo da je kod preminule Džene Gadžun nastalo krvarenje i infarkt u mozgu i moždini.

Podsjećamo, Džena Gadžun preminula je 14. novembra 2021. godine u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, šest dana nakon što su ljekari optuženi za njenu smrt u stomatološkoj ordinaciji "Dr. Bejtović" obavljali "rutinsku" operaciju očnog kapka, tokom koje je došlo do komplikacija i srčanog zastoja, te pada u komu d‌jevojčice.