Protesti prevoznika od 23. marta, do ispunjenja zahtjeva sektora transporta i logistike

Plenum Konzorcijuma Logistika BiH donio je danas odluku da od 23. marta 2026. godine započnu protesti prevoznika, koji će trajati do ispunjenja zahtjeva sektora transporta i logistike.

Plenum Konzorcijuma Logistika BiH obavještava Agenciju za bankarstvo FBiH, Agenciju za bankarstvo Republike Srpske i poslovne banke u BiH da je sektor međunarodnog drumskog transporta suočen sa ozbiljnim poremećajima u poslovanju.

- Ograničenja u međunarodnom prometu profesionalnih vozača, kao i faktička blokada transportnih tokova prema tržištu Evropske unije, dovela su do situacije u kojoj značajan dio transportnih kapaciteta Bosne i Hercegovine ne može realizovati ugovorene transportne operacije. Posljedica toga je pad prihoda transportnih kompanija i ozbiljan pritisak na njihovu likvidnost - navedeno je u saopštenju Konzorcijum Logistike BiH.