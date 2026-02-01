Мелина упознала Ђину са вјереником милионером

Извор:
Модна креаторка Мелина Галић, до прошле године Џиновић, недавно се појавила у јавности са вјереником, бизнисменом из Енглеске.
Њих двоје су уживали на модној ревији у Паризу, према писањима српских медија, а откривено је у каквом су односу њен партнер и њена дјеца Кан и Ђина, које је добила у браку са бх. пјевачем народне музике Харисом Џиновићем.
Мелина одржава близак однос са својом кћерком Ђином, која је редовно посјећује у Монаку. Недавно се Ђина упознала и са Мелининим вјереником, што јој је била велика жеља.
"Ђина стално одлази код мајке, јако су везане и она јој је попут најбоље пријатељице и повјерава јој се за све. Мелина је била упорна и јако је жељела да упозна кћерку са својим вјереником, јер јој је мишљење њене дјеце најбитније. Сви су заједно отишли на ручак, а Ђина и милионер одмах су се спријатељили и развили јако лијеп однос, што је Мелини најважније", преносе српски медији изјаву неименованог извора.
За разлику од Ђине, син Кан наводно није био одушевљен мајчином одлуком и вјеридбом, па је одлучио да остане код оца у Србији. Извор додаје да још није спреман за упознавање са Мелининим изабраником.
