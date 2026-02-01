Logo
Large banner

Мелина упознала Ђину са вјереником милионером

Извор:

Агенције

01.02.2026

17:47

Коментари:

0
Мелина упознала Ђину са вјереником милионером

Модна креаторка Мелина Галић, до прошле године Џиновић, недавно се појавила у јавности са вјереником, бизнисменом из Енглеске.

Њих двоје су уживали на модној ревији у Паризу, према писањима српских медија, а откривено је у каквом су односу њен партнер и њена дјеца Кан и Ђина, које је добила у браку са бх. пјевачем народне музике Харисом Џиновићем.

Микрофон

Сцена

Ове наше пјевачице су завршиле само основну школу

Мелина одржава близак однос са својом кћерком Ђином, која је редовно посјећује у Монаку. Недавно се Ђина упознала и са Мелининим вјереником, што јој је била велика жеља.

"Ђина стално одлази код мајке, јако су везане и она јој је попут најбоље пријатељице и повјерава јој се за све. Мелина је била упорна и јако је жељела да упозна кћерку са својим вјереником, јер јој је мишљење њене дјеце најбитније. Сви су заједно отишли на ручак, а Ђина и милионер одмах су се спријатељили и развили јако лијеп однос, што је Мелини најважније", преносе српски медији изјаву неименованог извора.

ukrajina rusija svo

Свијет

Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације

За разлику од Ђине, син Кан наводно није био одушевљен мајчином одлуком и вјеридбом, па је одлучио да остане код оца у Србији. Извор додаје да још није спреман за упознавање са Мелининим изабраником.

Подијели:

Тагови:

Мелина Џиновић

Đina Džinović

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ове наше пјевачице су завршиле само основну школу

Сцена

Ове наше пјевачице су завршиле само основну школу

6 ч

0
Едита Арадиновић проговорила о другом стању

Сцена

Едита Арадиновић проговорила о другом стању

6 ч

0
Чекај да размислим: Мина Костић не зна таблицу множења, Каспер шокиран поред ње

Сцена

Чекај да размислим: Мина Костић не зна таблицу множења, Каспер шокиран поред ње

6 ч

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Сцена

Мина испратила Каспера у Америку

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner