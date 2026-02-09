Djevojka kolima sletjela u Moraču, više ljudi bilo u autu?

Prema prvim informacijama za volanom je bila djevojka, ali nije poznato koliko još osoba je bilo unutra.

Na terenu su ekipe Službe zaštite i spašavanja.

"Teren se pregleda čamcima i dronovima, potraga još uvijek traje", potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spašavanja Podgorice.

Na terenu su i ronioci iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela.

"Ekipe su bile juče na terenu, a potraga se nastavila i danas. Potragu otežavaju loši uslovi", kazao je Danilo Mijajlović iz RRCB.

Nesreća se dogodila u noći subote na nedjelju, a nadzorne kamere snimile su vozilo koje se kreće ulicama i prije mosta je, kako se pretpostavlja, djevojka izgubila kontrolu – vozilo je prešlo iz desne u lijevu traku preko ostrva pa sletjelo u Moraču.

Na makadamu su primijećeni tragovi, kao i dijelovi vozila.