Свештеник пензионерски мир пронашао у радионици

09.02.2026
20:24
Коментари:0
Пензионисани свештеник Алекса Куђељић послије 40 година свештеничке службе пензионерски мир пронашао је у својој радионици уз породичну кућу у Дервенти, гдје израђује уникатне предмете од дрвета, па многи комади настали са посебном пажњом, љубављу и вишегодишњим искуством већ красе многе цркве, манастире, владичанске дворе и породичне домове.
Иза Куђељића је садржајна свештеничка служба, али и бројна животна искушења, па му је мир који има сада у Дервенти, посебно окрепљујући.
"Мој отац се у Дервенту доселио 1938. године, а послије избијању рата избјегао је у Рапћане, гдје сам и рођен. У Дервенти сам завршио основну школу, а гимназију напустио након двије и по године, како би школовање наставио на богословији у Сремским Карловцима. У Хрватској сам служио и војну службу", испричао је прота, преноси "Дервентски лист".
Дио свог свештеничког пута који је наставио у Босанској Крајини, потом у Славонији, па у Београду.
Дочекавши пензију, одлучио је да наставио породичну традицију обраде дрвета, која се међу Куђељићима с кољена на кољено преноси дуже од 150 година.
"Мој прадјед, дјед и отац били су вјешти мајстори. Правили су бачве, кола, прозоре, намјештај и друге предмете од дрвета. Као дијете учио сам од оца сјекао, тесао, али и чистио радионицу, а с годинама све више ме водила жеља да и сам обрађујем дрво", рекао је Куђељић додајући да је осим дрвета, вјешт је и у обради камена, али и другим грађевинским пословима.
Занимљивости
За ове знакове слиједи финансијски процват: Паре стижу са свих страна
"Израђивао сам владици у Вршцу много тога и када су долазили свештеници и други гости у посјету интересовало их је ко то израђује. Затим су кренуле наруџбе, а дешавало се да не могу све да постигнем. И митрополиту Фотију сам направио неколико предмета", рекао је Куђељић
Он је по одобрењу митрополита постављен за свештенослужитеља манастира Пресвете Тројице у Подновљу.
Занимљивости
2 ч0
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Регион
2 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
2 д0
Најновије
Најчитаније
22
56
22
48
22
45
22
44
22
38
Тренутно на програму