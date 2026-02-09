Logo
Large banner

Свештеник пензионерски мир пронашао у радионици

09.02.2026

20:24

Коментари:

0
Свештеник пензионерски мир пронашао у радионици
Фото: Дервентски лист

Пензионисани свештеник Алекса Куђељић послије 40 година свештеничке службе пензионерски мир пронашао је у својој радионици уз породичну кућу у Дервенти, гд‌је израђује уникатне предмете од дрвета, па многи комади настали са посебном пажњом, љубављу и вишегодишњим искуством већ красе многе цркве, манастире, владичанске дворе и породичне домове.

Иза Куђељића је садржајна свештеничка служба, али и бројна животна искушења, па му је мир који има сада у Дервенти, посебно окрепљујући.

"Мој отац се у Дервенту доселио 1938. године, а послије избијању рата избјегао је у Рапћане, гд‌је сам и рођен. У Дервенти сам завршио основну школу, а гимназију напустио након двије и по године, како би школовање наставио на богословији у Сремским Карловцима. У Хрватској сам служио и војну службу", испричао је прота, преноси "Дервентски лист".

Дио свог свештеничког пута који је наставио у Босанској Крајини, потом у Славонији, па у Београду.

Дуга породична традиција

Дочекавши пензију, одлучио је да наставио породичну традицију обраде дрвета, која се међу Куђељићима с кољена на кољено преноси дуже од 150 година.

"Мој прад‌јед, д‌јед и отац били су вјешти мајстори. Правили су бачве, кола, прозоре, намјештај и друге предмете од дрвета. Као дијете учио сам од оца сјекао, тесао, али и чистио радионицу, а с годинама све више ме водила жеља да и сам обрађујем дрво", рекао је Куђељић додајући да је осим дрвета, вјешт је и у обради камена, али и другим грађевинским пословима.

Паре

Занимљивости

За ове знакове слиједи финансијски процват: Паре стижу са свих страна

"Израђивао сам владици у Вршцу много тога и када су долазили свештеници и други гости у посјету интересовало их је ко то израђује. Затим су кренуле наруџбе, а дешавало се да не могу све да постигнем. И митрополиту Фотију сам направио неколико предмета", рекао је Куђељић

Он је по одобрењу митрополита постављен за свештенослужитеља манастира Пресвете Тројице у Подновљу.

Подијели:

Тагови:

Дервента

свештеник

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

За ове знакове слиједи финансијски процват: Паре стижу са свих страна

Занимљивости

За ове знакове слиједи финансијски процват: Паре стижу са свих страна

2 ч

0
Кад акциони филм постане стварност: Оклопно возило блокирано запаљеним камионом

Свијет

Кад акциони филм постане стварност: Оклопно возило блокирано запаљеним камионом

2 ч

0
Огласили се из болнице о смрти дјевојчице (4)

Србија

Огласили се из болнице о смрти дјевојчице (4)

2 ч

0
Пацијенткиња преминула током рутинске операције кука

Регион

Пацијенткиња преминула током рутинске операције кука

2 ч

0

Више из рубрике

У Мостару исписан језив графит

Градови и општине

У Мостару исписан језив графит

1 д

0
Бабаљ врши притисак на бираче у Братунцу?

Градови и општине

Бабаљ врши притисак на бираче у Братунцу?

1 д

0
Савић: Присуство опозиционих функционера на бирачким мјестима покушај утицаја на вољу грађана

Градови и општине

Савић: Присуство опозиционих функционера на бирачким мјестима покушај утицаја на вољу грађана

1 д

0
Требиње обилазница

Градови и општине

Требиње: Обилазница се ради, кочница на мосту

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Цвијановић: "Тројка" очајнички покушава да се консолидује у јавности

22

48

Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

22

45

Централне вијести, 09.02.2026.

22

44

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

22

38

Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner