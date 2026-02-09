Plaćaju građanima da prestanu pušiti

Često se u narodu kaže da su cigarete jedan od najgorih poroka pored alkohola i kocke, a jedna zajednica u našem komšiluku je smislila zanimljiv način da podstakne svoje građane da se cigareta odreknu.

Kako bi ih podstakao da se okrenu zdravom načinu života i prestanu pušiti, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije pozvao je pušače da se prijave na takmičenje "Pušenje odbaci, lovu nabaci!" na kojem će pobjednik osvojiti poklon bon u vrijednosti 400 evra.

Hronika Roditelji dječaka koji je ubio vršnjaka nožem negirali krivicu

Prijave su otvorene od ponedjeljka, 9. februara do 18. februara, a uz glavnu nagradu biće podijeljeno još devet nagrada u obliku poklon bona u iznosu od po sto evra.

Prijaviti se mogu svi punoljetni pušači s prebivalištem u županiji, koji su spremni pokušati prestati pušiti i apstinirati 30 dana, počevši s prvim danom korizme 18. februara, a zaključno s 19. februarom ove godine.

Uslov za učestvovanje u takmičenju je da je kandidat svakodnevni pušač duvana i/ili konzument duvanskih ili nikotinskih proizvoda, sa "stažom" od najmanje godinu dana.

Kandidat lično ispunjava prijavu za učestvovanje u takmičenju te obavezno predlaže jednu osobu – člana porodice, kao svjedoka prestanka pušenja.

Region Budžet Crne Gore oštećen za pola miliona evra

Pobjednici takmičenja odlučiće se izvlačenjem između svih prijavljenih kandidata koji će ispuniti uslove te će apstinirati od duvana i nikotina u trajanju od mjesec dana.

Pušači u ovoj zajednici će se boriti protiv svog poroka za nagradu od 400 evra.

Javno izvlačenje te dodjela svih nagrada planirani su za 19. mart.

Gotovo 38 odsto odraslih u Hrvatskoj puši cigarete, a 44 odsto učenika konzumiralo je e-cigarete, te je po tome Hrvatska među najlošijim zemljama u EU.

Udio pušača u starosnoj grupi od 25 do 34 godine prelazi 40 odsto.