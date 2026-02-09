Logo
Plaćaju građanima da prestanu pušiti

09.02.2026

17:12

Плаћају грађанима да престану пушити
Foto: ATV

Često se u narodu kaže da su cigarete jedan od najgorih poroka pored alkohola i kocke, a jedna zajednica u našem komšiluku je smislila zanimljiv način da podstakne svoje građane da se cigareta odreknu.

Kako bi ih podstakao da se okrenu zdravom načinu života i prestanu pušiti, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije pozvao je pušače da se prijave na takmičenje "Pušenje odbaci, lovu nabaci!" na kojem će pobjednik osvojiti poklon bon u vrijednosti 400 evra.

Prijave su otvorene od ponedjeljka, 9. februara do 18. februara, a uz glavnu nagradu biće podijeljeno još devet nagrada u obliku poklon bona u iznosu od po sto evra.

Prijaviti se mogu svi punoljetni pušači s prebivalištem u županiji, koji su spremni pokušati prestati pušiti i apstinirati 30 dana, počevši s prvim danom korizme 18. februara, a zaključno s 19. februarom ove godine.

Uslov za učestvovanje u takmičenju je da je kandidat svakodnevni pušač duvana i/ili konzument duvanskih ili nikotinskih proizvoda, sa "stažom" od najmanje godinu dana.

Kandidat lično ispunjava prijavu za učestvovanje u takmičenju te obavezno predlaže jednu osobu – člana porodice, kao svjedoka prestanka pušenja.

Pobjednici takmičenja odlučiće se izvlačenjem između svih prijavljenih kandidata koji će ispuniti uslove te će apstinirati od duvana i nikotina u trajanju od mjesec dana.

Pušači u ovoj zajednici će se boriti protiv svog poroka za nagradu od 400 evra.

Javno izvlačenje te dodjela svih nagrada planirani su za 19. mart.

Gotovo 38 odsto odraslih u Hrvatskoj puši cigarete, a 44 odsto učenika konzumiralo je e-cigarete, te je po tome Hrvatska među najlošijim zemljama u EU.

Udio pušača u starosnoj grupi od 25 do 34 godine prelazi 40 odsto.

Cigarete

pušenje

Hrvatska

