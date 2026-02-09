Logo
Буџет Црне Горе оштећен за пола милиона евра

СРНА

09.02.2026

17:09

Застава Црна Гора
Фото: Pexels

Основно тужилаштво у Подгорици поднијело је оптужницу против пет физичких и четири правна лица због продужене утаје пореза и доприноса, чиме је буџет Црне Горе оштећен за више од 536.000 евра.

Пред Основним судом у Подгорици физичка лица чији су иницијали Р.Г, М.Б, Д.Б, Ј.М. и Ј.П и правна лица ДОО "П", ДОО "Е.т:", ДОО "М.К" и ДОО "А.Б.Т"/ оптужена су за продужено кривично дјело утаја пореза и доприноса.

У саопштењу Тужилаштва се наводи да су окривљени, дјелујући у име правних лица, а у намјери да избјегну плаћање пореза и остваре имовинску корист, давали лажне податке надлежном пореском органу о стеченим приходима, те су тако оштетили буџет Црне Горе за износ од 536.382 евра.

Црна Гора

budžet

Оптужница

