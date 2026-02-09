Буџет Црне Горе оштећен за пола милиона евра

Извор:
СРНА
09.02.2026
17:09
Коментари:0
Основно тужилаштво у Подгорици поднијело је оптужницу против пет физичких и четири правна лица због продужене утаје пореза и доприноса, чиме је буџет Црне Горе оштећен за више од 536.000 евра.
Пред Основним судом у Подгорици физичка лица чији су иницијали Р.Г, М.Б, Д.Б, Ј.М. и Ј.П и правна лица ДОО "П", ДОО "Е.т:", ДОО "М.К" и ДОО "А.Б.Т"/ оптужена су за продужено кривично дјело утаја пореза и доприноса.
Свијет
"Макрон прави представу"
У саопштењу Тужилаштва се наводи да су окривљени, дјелујући у име правних лица, а у намјери да избјегну плаћање пореза и остваре имовинску корист, давали лажне податке надлежном пореском органу о стеченим приходима, те су тако оштетили буџет Црне Горе за износ од 536.382 евра.
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму