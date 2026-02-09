Logo
Ужас у Сарајеву: Дјецу тјерали на просјачење, кажњавали их ако не донесу 50 КМ

09.02.2026

17:02

Ужас у Сарајеву: Дјецу тјерали на просјачење, кажњавали их ако не донесу 50 КМ
Фото: Pixabay

Кантонални суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор мушкарцу и жени због сумње да су искориштавали дјецу у сврху присилног просјачења.

Притвор им је одређен због опасности да би боравком на слободи могли утицати на свједоке, прикрити доказе и поновити кривично дјело, саопштено је из Тужилаштва КС.

Сумњиче се да су у протеклом периоду присиљавали двоје малољетне дјеце на просјачење ради стицања противправне имовинске користи.

Дјеца су дужи временски период превожена на различите локације гдје су морала просити и прикупљати новац, уз обавезу да дневно предају најмање 50 КМ. У случајевима када не би прикупили тражени износ, била су физички кажњавана.

Прикупљени новац предавали су осумњиченима, који су га међусобно дијелили.

Ријеч је о кривичном дјелу трговина људима.

Сарајево

Prosjačenje

djeca

