Ужас у Сарајеву: Дјецу тјерали на просјачење, кажњавали их ако не донесу 50 КМ

09.02.2026
17:02
Кантонални суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор мушкарцу и жени због сумње да су искориштавали дјецу у сврху присилног просјачења.
Притвор им је одређен због опасности да би боравком на слободи могли утицати на свједоке, прикрити доказе и поновити кривично дјело, саопштено је из Тужилаштва КС.
Сумњиче се да су у протеклом периоду присиљавали двоје малољетне дјеце на просјачење ради стицања противправне имовинске користи.
Дјеца су дужи временски период превожена на различите локације гдје су морала просити и прикупљати новац, уз обавезу да дневно предају најмање 50 КМ. У случајевима када не би прикупили тражени износ, била су физички кажњавана.
Прикупљени новац предавали су осумњиченима, који су га међусобно дијелили.
Ријеч је о кривичном дјелу трговина људима.
