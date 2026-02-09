Logo
Ova greška može uništiti televizor, a mnogi je prave

Izvor:

Ona

09.02.2026

20:58

Ова грешка може уништити телевизор, а многи је праве
Foto: Unsplash

Savršen prikaz filma ili serije može u trenutku biti uništen samo zbog mrlja, otisaka prstiju ili tragova prašine na ekranu. I dok primamljivo izgleda koristiti jaka sredstva za čišćenje stakla, stručnjaci upozoravaju da to može trajno oštetiti ekran modernih televizora.

Zašto je sredstvo za čišćenje stakla loš izbor

"Moderni televizori sa ravnim ekranom imaju poseban premaz protiv odsjaja koji čini gledanje prijatnijim. Jaki rastvarači u sredstvima za čišćenje stakla mogu ga oštetiti ili potpuno ukloniti, što dovodi do pruga, mrlja ili promjena boje ", objašnjavaju stručnjaci.

Mnogi se u kući oslanjaju na sirće, alkohol ili univerzalna sredstva, ali ona mogu uništiti zaštitni sloj ekrana i narušiti kvalitet slike.

Šta koristiti za čišćenje ekrana

Čišćenje televizora

Najbezbednije je koristiti meku, suvu krpu od mikrofibera za uklanjanje prašine. Ako su prisutne tvrdokorne mrlje, krpu možete lagano navlažiti destilovanom vodom ili proizvodom koji preporučuje proizvođač. Destilovana voda ne sadrži minerale koji mogu ostaviti tragove ili naslage.

Važno je: "Nikada ne prskajte tečnost direktno na ekran. Uvijek je nanesite na krpu i brišite nježno, bez pritiska."

Kada je u pitanju čišćenje televizora, jednostavan pristup često daje najbolje rezultate. Umjesto jakih hemikalija, dovoljan je pravi alat i minimalna količina tečnosti. Na ovaj način ekran ostaje besprijekorno čist, a kvalitet slike netaknut.

"Elegantna rješenja, baš kao i dobar dizajn, uvijek počinju promišljenim pristupom", zaključuju stručnjaci.

