Logo
Large banner

Pojavio se sumnjiv kombi: Policija hitno zatvorila dijelove ovih gradova

Izvor:

Večernji.hr

09.02.2026

18:40

Komentari:

0
Појавио се сумњив комби: Полиција хитно затворила дијелове ових градова
Foto: Pexels

Vijest da je navodno pronađen radioaktivni materijal u Beču i Gracu izazvala je uzbunu u Austriji, a policija i službe za vanredne situacije odmah su blokirale dijelove oba grada za koje se sumnjalo da su radioaktivni, pišu austrijski mediji.

U Beču je policija potpuno zatvorila cijelu ulicu Oberlaer u 23. bečkom stambenom okrugu Lizing i okolinu, a u Gracu ulicu Mozerhofgase.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Sumnjam da će Amerika podržati raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini

Službe za vanredne situacije raspoređene su na sumnjivo područje, noseći zaštitna odijela. Na obje lokacije su odmah preduzete opsežne mjere bezbjednosti. Razlog je bio kombi u Beču, koji je policija zaustavila zbog sumnje da vozilo prevozi radioaktivno kontaminirani predmet.

Istraga je u toku, a dalji detalji još nisu dostupni javnosti. Ono što se zna jeste da se mjerenja mogućeg radioaktivnog zračenja nastavljaju i da se istražuje porijeklo kontaminiranog predmeta u kombiju. Prema policijskom izvještaju, zaustavljanje i pregled vozila u Beču navodno je direktno povezan sa policijskom intervencijom u Gracu.

Lukas Šauer, portparol vatrogasne službe grada Beča, potvrdio je medijima da je u ponedjeljak u 10:30 časova na postrojenju za odlaganje otpada oglašen alarm. Zbog sumnje da jedan od dostavljenih predmeta, dovezen kombijem na deponiju u Lizingu, sadrži "radioaktivni nuklid". Za samo nekoliko minuta, područje je potpuno ograđeno. Profesionalna vatrogasna brigada izvršila je opsežne provjere i posebna mjerenja. Rezultat je pokazao prisustvo "niskog nivoa zračenja", javili su mediji.

serena vilijams

Tenis

Serena Vilijams se vraća na teren

Dvije osobe, koje su rukovale navodno radioaktivnim predmetom, odmah su prevezene kolima hitne pomoći, prvo u zdravstveni centar radi dekontaminacije, a zatim u jednu od bečkih bolnica radi daljih pregleda. Kako je saopštila pres služba grada Beča, ne postoji opasnost od zračenja za ljude van područja za odlaganje otpada.

Sličan scenario se istovremeno odigrao u Gracu. Nekoliko policijskih patrola i profesionalna vatrogasna brigada opkolile su Mozerhofgase. Uslijedio je temeljan pregled kamiona, navodno natovarenog radioaktivnim materijalom.

Коридор 5Ц

BiH

Za dionicu na Koridoru 5C više od 140 miliona evra

Prema izvještaju u dnevnim novinama "Klajne cajtung", portparol policije je rekao da su nalazi pokazali da teret u kamionu, koji je u Grac stigao iz Beča, nije bio kontaminiran radioaktivnim zracima. I da je "sve u redu". Vozač vozila u Gracu je takođe odmah ljekarski pregledan i, kako mediji pišu – "za sada je dobio zeleno svjetlo", jer nije utvrđeno da je bio ozračen. Uprkos tome, podvrgnut je daljim, preventivnim, ljekarskim pregledima.

Podijeli:

Tagovi:

Austrija

radioaktivnost

Beč

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Млијеко

Društvo

Poljoprivrednici FBiH: Zabraniti uvoz mlijeka

4 h

0
Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

Hronika

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

4 h

0
Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

Stil

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

4 h

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Ekonomija

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

4 h

0

Više iz rubrike

Лавров: Сумњам да ће Америка подржати распоређивање европских снага у Украјини

Svijet

Lavrov: Sumnjam da će Amerika podržati raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini

4 h

0
Дјечак задобио тешке опекотине због ТикТок тренда

Svijet

Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

5 h

0
У превртању чамца спашене само двије особе: Међу погинулима има и дјеце

Svijet

U prevrtanju čamca spašene samo dvije osobe: Među poginulima ima i djece

5 h

0
Маск у Давосу

Svijet

Mask nudi odbranu svima koji razobliče Epstina

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

56

Cvijanović: "Trojka" očajnički pokušava da se konsoliduje u javnosti

22

48

Otac četvoro djece iz Srbije poginuo u saobraćajnoj nesreći u Minhenu

22

45

Centralne vijesti, 09.02.2026.

22

44

Ovo uradite sa sićom iz "kasice prasice": Metalni novac malo vrijedi, ali puno košta

22

38

Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner