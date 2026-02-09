Pojavio se sumnjiv kombi: Policija hitno zatvorila dijelove ovih gradova

Vijest da je navodno pronađen radioaktivni materijal u Beču i Gracu izazvala je uzbunu u Austriji, a policija i službe za vanredne situacije odmah su blokirale dijelove oba grada za koje se sumnjalo da su radioaktivni, pišu austrijski mediji.

U Beču je policija potpuno zatvorila cijelu ulicu Oberlaer u 23. bečkom stambenom okrugu Lizing i okolinu, a u Gracu ulicu Mozerhofgase.

Službe za vanredne situacije raspoređene su na sumnjivo područje, noseći zaštitna odijela. Na obje lokacije su odmah preduzete opsežne mjere bezbjednosti. Razlog je bio kombi u Beču, koji je policija zaustavila zbog sumnje da vozilo prevozi radioaktivno kontaminirani predmet.

Istraga je u toku, a dalji detalji još nisu dostupni javnosti. Ono što se zna jeste da se mjerenja mogućeg radioaktivnog zračenja nastavljaju i da se istražuje porijeklo kontaminiranog predmeta u kombiju. Prema policijskom izvještaju, zaustavljanje i pregled vozila u Beču navodno je direktno povezan sa policijskom intervencijom u Gracu.

Lukas Šauer, portparol vatrogasne službe grada Beča, potvrdio je medijima da je u ponedjeljak u 10:30 časova na postrojenju za odlaganje otpada oglašen alarm. Zbog sumnje da jedan od dostavljenih predmeta, dovezen kombijem na deponiju u Lizingu, sadrži "radioaktivni nuklid". Za samo nekoliko minuta, područje je potpuno ograđeno. Profesionalna vatrogasna brigada izvršila je opsežne provjere i posebna mjerenja. Rezultat je pokazao prisustvo "niskog nivoa zračenja", javili su mediji.

Dvije osobe, koje su rukovale navodno radioaktivnim predmetom, odmah su prevezene kolima hitne pomoći, prvo u zdravstveni centar radi dekontaminacije, a zatim u jednu od bečkih bolnica radi daljih pregleda. Kako je saopštila pres služba grada Beča, ne postoji opasnost od zračenja za ljude van područja za odlaganje otpada.

Sličan scenario se istovremeno odigrao u Gracu. Nekoliko policijskih patrola i profesionalna vatrogasna brigada opkolile su Mozerhofgase. Uslijedio je temeljan pregled kamiona, navodno natovarenog radioaktivnim materijalom.

Prema izvještaju u dnevnim novinama "Klajne cajtung", portparol policije je rekao da su nalazi pokazali da teret u kamionu, koji je u Grac stigao iz Beča, nije bio kontaminiran radioaktivnim zracima. I da je "sve u redu". Vozač vozila u Gracu je takođe odmah ljekarski pregledan i, kako mediji pišu – "za sada je dobio zeleno svjetlo", jer nije utvrđeno da je bio ozračen. Uprkos tome, podvrgnut je daljim, preventivnim, ljekarskim pregledima.