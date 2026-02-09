NSRS uskoro razmatra vraćanje ovlaštenja Srpskoj

SNSD će predložiti Narodnoj skupštini da se Srpskoj vrate oduzeta ovlaštenja koja je dobila Dejtonskim sporazumom, saopštio je to lider ove stranke, Milorad Dodik.

Bošnjaci će, kaže Milorad Dodik, prihvatiti vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj ako su svjesni aktuelne situacije, a ako ne žele – dobiće pravo Srpske na samoopredjeljenje. Jer politički cilj Republike Srpske je pravo na samoopredjeljenje, do samostalnosti.

"To znači da se vrati vojska, granična policija. Da se ukine Sud i Tužilaštvo BiH, da se vrati obavještajna služba da se model fiskalnog sistema vrati u nadležnost Srpske, da se budžet BiH kreira na bazi rotacija iz budžeta entiteta i da nema izvorne prihode kako je to predviđeno dejtonskim sporazumom i mi ne tražimo ništa od onog što je predviđeno Dejtonom", rekao je Lider SNSD-a Milorad Dodik.

Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj će, najavljuje Dodik razgovarati sa svim Srbima u zajedničkim institucijama o trenutku kada će napustiti svoje pozicije. Njima će, kako navodi biti obezbijeđen novac za plate kakve imaju u tim institucijama u narednih godinu dana dok se ne formiraju organi koji će moći da prihvate njihovo djelovanje i svi će imati radni odnos u organima Srpske.

O vraćanju nadležnosti Republici Srpskoj koje joj pripadaju na osnovu Dejtona govorila je i v.d. predsjednika Ana Trišić Babić.

"Sa ovog mjesta ovdje što sam par mjeseci bila, gledajući na sve ovo što se dešava iz Sarajeva i međunarodne zajednice smatram i mislim da bi Republika Srpska trebala da vrati i donese svoj republički izborni zakon i da joj se nikad više ovo ne ponovi. Ovo je bilo silovanje demokratije protiv Republike Srpske, građana Republike Srpske", kazala je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Svi zakoni na nivou BiH kojima su stvorene institucije nametanjem odluka visokih predstavnika, treba da se preispitaju, poručio je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike. Siniša Karan poziva i opoziciju u Srpskoj da u tome učestvuje, jer kako kaže na nivou BiH mora biti jedna partija koja se zove Republika Srpska.

"Sve institucije na nivou BiH koje su nastale nametnutim zakonom visokog predstavnika, rušenjem Dejtonskog sporazuma, prenosa nadležnosti mimo ustavnih procedura, a podsjećam visoki predstavnici su donijeli 916 ključnih odluka koje su urušile Dejtonsku strukturu. U tom smislu ih pozivam da zajednički skupa preispitamo sve zakone koji su doneseni na ovakav način na nivou BiH a čiji je isključivi zadatak urušavanje Republike Srpske", rekao je novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

U takvoj državi, kakvu Sarajevo želi, kaže Karan hrišćani - Srbi i Hrvati bili bi samo nacionalne manjine. Podvlači da pred rukovodstvom Srpske leži težak zadatak koji se ogleda u tome da se preispitaju dva resursa - izborno zakonodavstvo i pravosudni sistem.