Изборна побједа Трампа и Орбана означиће крај унутаризације БиХ

Изборна побједа Трампа и Орбана значиће крај политике туторства над БиХ и њене даље унитаризације - јасан је Милорад Додик. Каже да муслиманска политичка елита и њени медијски сателити панично прижељкују пораз Доналда Трампа и Виктора Орбана на овогодишњим изборима, јер знају да без страних ментора губе једино оружје које имају – притисак великих сила на Републику Српску и српски народ с циљем стварања унитарне БиХ.
„Они се супротстављају овоме и настоје да ситуацију мало смире, да сачекају да прође Трамп, а онда да наставе дјеловати као прије годину дана. Орбан је наш пријатељ. Он води разумну политику и када говори о концепту суверених народа и држава, говори и у наше име. Орбан је наш пријатељ. Орбан води разумну политику, онда када говори о концепту суверених народа и држава говори и у име нас", рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Промјена гарнитуре у САД-у је учинила да Република Српска нема више понижавајући третман, порука је политиколога. Жеље политичког Сарајева о поразу Орбана и Трампа огледају се у томе да се у БиХ врати претходна поставка америчких дипломата, поручује Милош Шолаја.
"То је жеља да се врати на неке старе позиције кроз које би политичке гарнитуре у Сарајеву имале некакав утицај на те политике иако се те политике обликују у самим државама и оне зависе од самих држава. Дипломатија је ту један алат него што је извор моћи у самим државама примаоца", рекао је професор Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци Милош Шолаја.
У Сарајеву прижељкују пад Орбана и Трампа као пут ка слабљењу Српске, порука је политиколога Владе Симовића.
"То је веома једноставна политика - што Република Српска изгуби више пријатеља и сарадника, како у САД тако и Мађарској, то ће бити лакше дијелу бошњачке политичке елите која се залаже за укидање Републике Српске да оствари своје намјере, а то је централизација БиХ", рекао је политиколог Владе Симовић.
Ове године у новембру одржавају се избори за амерички конгрес ,што је пракса на сваке двије године, тзв међуизбори, јер се одржавају на пола предсједничког мандата. О исходу гласања зависи хоће ли изабрани предсједник моћи проводити свој програм уз подршку Конгреса или ће наићи на отпор и пат-позицију. Ради се о тзв. "тесту" за предсједника.
Најважнији изборни процес у Европи биће одржан на прољеће ове године, када ће грађани Мађарске изаћи на биралишта.
