Ko je zadovoljan radom CIK-a BiH?

Gotovo da ne prođe dan ili sedmica u BiH, a da CIK BiH nije u fokusu novinarskih natpisa. I svaki put je to toliko tragikomično. Narodski rečeno – ne zna se ko pije a ko plaća. Dobro, zna se da narod plaća, ovog puta ponovljeni izborni igrokaz građane će koštati tričavih 600 hiljada maraka.

Sića, u odnosu na cifre kojima barata CIK. A kako bi se novac uvijek na vrijeme obezbijedio, tu je nelegalni Kristijan Šmit koji je nametnuo da odluku o isplati novca može potpisati i zamjenik ministra finansija i trezora u slučaju da to ne uradi ministar.

"Ako ministar ne potpiše, sutra to planiram uraditi ja, kako ne bismo gubili vrijeme, jer CIK ima drugih aktivnosti koje mora provesti, a izbori su raspisani za 8. februar", rekao je zamjenik ministra finansija u Savjetu ministara Muhamed Hasanović.

Tako će oko 85 hiljada građana 8. februara po CIK-ovoj direktivi ponovo od jutarnjih sati na biračka mjesta. A tamo će ih dočekati posmatrači koji su bili akreditovani 23. novembra, kada su prvi put glasali. To znači da je CIK odbacio zahtjev SDS-a da se na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Srpske, na 136 biračkih mjesta, imenuju novi posmatrači. U SDS-u su nam rekli da su sinoć dobili odgovor iz CIK-a i da ih je odluka zaprepastila.

"Vrlo je neshvatljiva odluka CIK-a da ne dozvoli...i šta sve oni mogu", kaže poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.

CIK BiH radi sve u interesu SDS-a, kažu u SNSD-u. Podsjećaju da je SDS kao i svaki drugi politički subjekt imao pravo da imenuje svoje posmatrače i članove biračkih odbora, i da sami snose krivicu ako su nezadovoljni posmatračima.

"Ovo je sada skretanje pažnje sa činjenice da oni sve vrijeme rade u interesu SDS-a, jer da su radili po zakonu ne bi bilo ovih ponovljenih izbora jer zapravo služe da SDS opravda izgubljene izbore", istakao je šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS Srđan Mazalica.

Sve je oko ovih izbora bilo nakaradno, posebno sa ponovljenim izborima, a glavni remetilački faktor je CIK BiH, smatra politički analitičar Drago Vuković.

"Ono što je moja teza jeste da nema na jednoj strani svi pošteni a na drugoj svi nepošteni, svi pokušavaju da dobiju glasove na mnoge načine pa i na nepoštene načine...izbornih komisija", kazao je analitičar Drago Vuković.

Ponovljeni izbori, uz nove sporne odluke CIK-a, pokazali su duboku nefunkcionalnost izbornog procesa, ali i veliko nepovjerenje u rad CIK-a BiH, jer nakon SNSD-a, i SDS nije zadovoljan kako rade u Danijela Ozme 7. Cijenu izbornog haosa koji je pripremio CIK po običaju će platiti građani, odnosno njihovi novčanici.