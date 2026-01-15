Logo
"Minić će vratiti i odmah preuzeti mandat"

"Минић ће вратити и одмах преузети мандат"
Foto: ATV

Republika Srpska okrenuta je ka budućnosti i posvećena je razvoju. Nema ništa ni protiv koga, za razliku od političkog Sarajeva, koje je posvećeno zagorčavanju života građana Republike Srpske, kaže Ana Trišić Babić.

Potvrdila je da će Savo Minić ponovo biti predložen za mandatara za sastav nove Vlade.

"Da bi onemogućili stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, zato smo dogovorili da premijer Savo Minić vrati, a potom odmah preuzme mandat predsjednika Vlade Srpske. Vlada na čijem čelu Savo Minić započela je realizaciju strateških projekata usmjerenih na poboljšanje života svih građana, program za poboljšanje života boračke populacije, a naročito mlađe populacije i povećanje privredne aktivnosti. Logično je da ta vlada nastavi sa ispunjavanjem definisanih ciljeva", istakla je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Nećemo nijemo i skrštenih ruku posmatrati nastojanja Sarajeva da zagospodari Republikom Srpskom, poruka je Milorada Dodika.

Bitno je da Republika Srpska uvijek ima spreman institucionalni odgovor na sve izazove i zato u potpunosti podržavamo Savu Minića u namjeri da kroz rekonstrukciju Vlade dođe do realizacije započetih aktivnosti, a u cilju poboljšanja života svih građana, komentar je Željke Cvijanović.

"Kao i uvijek, ponosna sam na Republiku Srpsku, ali i na jedinstvo i kolegijalnost vladajuće strukture koja se uporno bori za ustavni status Republike Srpske i njen ekonomski i socijalni razvoj“, rekla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Minićev potez je odgovoran, a o njegovoj ostavci i izboru nove Vlade odlučivaće Narodna skupština Republike Srpske.

„Mi se ponašamo u okviru Ustava i Poslovnika. Ono što je najvažnije jeste da mi u Republici Srpskoj razumijemo procese i da smo mi ti koji ćemo odabrati trenutak da strani centri koji odlučuju u Sarajevu i imaju odlične odnose i podršku opozicije iz Republike Srpske, ne ostvare pobjedu i naprave neke situacije koji bi mogle da utiču na stabilnost Republike Srpske“, kazao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Telefonska sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za sutra u 15 časova, nakon čega će biti poznato kada će biti održana posebna sjednica na čijem dnevnom redu će biti odluka o ostavci Save Minića i izboru nove Vlade Srpske. Prijedlog Kluba polsnaika SNSD-a biće da to bude u nedjelju, 18. januara.

Savo Minić

Vlada RS

