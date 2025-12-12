Нови саобраћајни знак почео да се користи у Европи: Казне и до 400 КМ ако га не поштујете

Извор:
Европа мијења саобраћајна правила, а нови знакови и прописи могли би возачима донијети неочекиване казне.
Тако је у Француској недавно уведен плави знак са бијелим дијамантом, чије непоштовање може донијети казну од 135 евра, док је за исти прекршај у Шпанији предвиђена казна од 200 евра.
Овај саобраћајни знак означава траку резервисану за одређене учеснике у саобраћају, и у Француској је већ постављен у градовима попут Лиона, Гренобла и Стразбура. У наредном периоду очекује се његово увођење широм цијеле земље.
Свијет
Крај јефтине робе из Кине: Стигле царине на све мале пакете
Ова трака је намијењена возилима са најмање два путника, возилима са наљепницом за нулту емисију, таксијима без путника и јавном превозу. Циљ је смањити гужве и омогућити бржи проток саобраћаја.
Посебна трака често се налази на лијевој страни ауто-пута и користи се у циљу избјегавања застоја на излазима.
У неким случајевима, ове траке су резервисане само у одређеним временским интервалима, што је означено освијетљеним знаком или новим плавим знаком са дијамантом.
Примарни циљ овог правила је смањење еколошког утицаја саобраћаја. Промовисањем групне вожње и смањењем броја возила на путевима, очекује се смањење загађења и ефикасније кориштење саобраћајне инфраструктуре, преносе Независне новине.
За возаче, ово значи пажљивије праћење знакова и поштовање нових правила како би се избјегле високе казне и доприносило одрживијем саобраћајном систему.
