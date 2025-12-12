Logo
Нови саобраћајни знак почео да се користи у Европи: Казне и до 400 КМ ако га не поштујете

Курир

12.12.2025

Европа мијења саобраћајна правила, а нови знакови и прописи могли би возачима донијети неочекиване казне.

Тако је у Француској недавно уведен плави знак са бијелим дијамантом, чије непоштовање може донијети казну од 135 евра, док је за исти прекршај у Шпанији предвиђена казна од 200 евра.

Овај саобраћајни знак означава траку резервисану за одређене учеснике у саобраћају, и у Француској је већ постављен у градовима попут Лиона, Гренобла и Стразбура. У наредном периоду очекује се његово увођење широм цијеле земље.

Ова трака је намијењена возилима са најмање два путника, возилима са наљепницом за нулту емисију, таксијима без путника и јавном превозу. Циљ је смањити гужве и омогућити бржи проток саобраћаја.

Када и гдје важи посебна трака?

Посебна трака често се налази на лијевој страни ауто-пута и користи се у циљу избјегавања застоја на излазима.

Нови саобраћајни знак

У неким случајевима, ове траке су резервисане само у одређеним временским интервалима, што је означено освијетљеним знаком или новим плавим знаком са дијамантом.

Шта је циљ нових прописа?

Примарни циљ овог правила је смањење еколошког утицаја саобраћаја. Промовисањем групне вожње и смањењем броја возила на путевима, очекује се смањење загађења и ефикасније кориштење саобраћајне инфраструктуре, преносе Независне новине.

За возаче, ово значи пажљивије праћење знакова и поштовање нових правила како би се избјегле високе казне и доприносило одрживијем саобраћајном систему.

(Курир)

