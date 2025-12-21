Fejsbuk testira novu pretplatu, evo koliko će koštati

Kompanija Meta započela je testiranje nove opcije na Fejsbuk koja bi mogla značajno da utiče na način na koji korisnici dijele sadržaj.

U okviru ograničenog eksperimenta, pojedini korisnici i stranice suočeni su sa ograničenjem broja linkova koje mogu da objave bez plaćanja.

Prema dostupnim informacijama, korisnici koji nemaju pretplatu na servis "Meta Verified" mogu besplatno da objave najviše dva eksterna linka mjesečno. Za objavljivanje većeg broja linkova neophodna je mjesečna pretplata u iznosu od 14,99 dolara, prenosi b92.

Ograničenje se odnosi isključivo na linkove koji vode ka eksternim sajtovima, dok dijeljenje sadržaja unutar Meta ekosistema, kao što su Instagrama ili Vocap, i dalje nije obuhvaćeno ovom mjerom.

Iz Mete navode da je riječ o testu, a ne o trajnoj promeni, čiji je cilj da se ispita da li korisnici objavljivanje većeg broja linkova vide kao dodatnu vrijednost u okviru plaćene pretplate. Kompanija zasad nije precizirala da li i kada bi ova praksa mogla da bude proširena na sve korisnike.

Vijest je već izazvala burne reakcije, naročito među kreatorima sadržaja, medijima i malim biznisima koji se oslanjaju na Fejsbuk kao kanal za usmjeravanje publike ka svojim sajtovima.

Pretplata Meta Verified već uključuje verifikacionu oznaku, dodatnu korisničku podršku i navodnu veću vidljivost naloga, a Meta u posljednje vrijeme sve više eksperimentiše sa modelima naplate dodatnih funkcija na svojim platformama.

Za sada, test se sprovodi na ograničenom broju naloga i nije dostupan globalno.