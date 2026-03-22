Primjećuju li kupci povećanje cijena?

Stupila je na snagu odluka o određivanju marže u prometu određenih proizvoda u Republici Srpskoj. Propisuje se maksimalna marža od šest odsto u veleprodaji, osam procenata u maloprodaji. Počinje lov na pohlepne trgovce u Republici Srpskoj koji nisu ograničili maržu na proizvode. Inspektori će od sutra utvrđivati poštuje li se odluka Vlade Republike Srpske o maržama koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena tek 14 različitih vrsta proizvoda u različitim pakovanjima.

To je naišlo na nezadovoljstvo potrošača. Smatraju da je spisak tih artikala prekratak. Propisane kazne dosežu do 10.000 KM. Trgovci upozoravaju da će efekti na cijene biti minimalni...

