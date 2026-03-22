Trišić Babić: Veoma ohrabrujuća posjeta Budimpešti

Bivši vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić izjavila je po povratku iz Budimpešte da je bilo zadovoljstvo učestvovati na konferenciji konzervativnih stranaka u ovom gradu.

"Osjećam je veoma inspirativno nakon ovog kratkog, a vrlo ohrabrujućeg boravka u Mađarskoj", navela je Trišić Babić.

Ona je navela da su na konferenciji, predstavnici Srpske bili veoma uvaženi.

"Kao Republika Srpska imali smo prvi red, sjedili smo u prvom redu sa svim ostalim gostima, među kojima su bili kongresmeni, senatori, sadašnji premijeri, bivši premijeri, predsjednici političkih stranaka, intelektualci iz zemalja ostalog svijeta, pokrivene sa svim kontinentima, od Južne Amerike, Amerike, Evrope", navela je Trišić Babić.

Ono što sam naučila ovaj put u Mađarskoj, kaže Trišić Babić, gledajući i osluškujući sve te tonove koje smo čuli na toj konferenciji, da se zaista svijet promijenio.

"Da se Evropa promijenila i da smo mi ovdje u Republici Srpskoj zaista napravili pravu stvar, što smo ipak u jednom trenutku zaustavili i rekli dosta više", poručila je Trišić Babić.

Poručila je mladima da pokažu kakav status Srpske žele.

"Ono što bih željela da prenesem poruku građanima Republike Srpske, mladima Republike Srpske, zaista, apsolutno, nikakvog razloga nemaju da suzbijaju, sakrivaju svoje osjećaje, svoje želje, kakav status Republike Srpske žele da vide i ohrabreni smo ovim što smo danas čuli i vidjeli u Budimpešti, u Mađarskoj", istakla je Trišić Babić.

Podsjećamo, U Budimpešti je održana Konferencija konzervativne političke akcije, koja je okupila neke od najistaknutijih političara iz Evrope i svijeta. Među učesnicima je bio i lider SNSD-a Milorad Dodik kom se tokom govora na konferenciji, posebno obratio mađarski premijer Viktor Orban.