Dodik sa Alis Vajdl: Jača generacija političara koja ima hrabrosti da govori otvoreno i da zastupa ono što građani misle

21.03.2026
20:00
Komentari:1
Susret sa Alis Vajdl, kopredsjednicom AfD, jednom od najznačajnijih političkih snaga u Njemačkoj, poručuje lider SNSD Milorad Dodik.
"Razgovarali smo o Evropi danas, zabludama i realnosti, ali i o tome koliko je važno da se čuje glas onih koji žele realnu politiku, ekonomsku stabilnost i poštovanje nacionalnih interesa", poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Dodik je poručio da je dobro vidjeti da u Evropi jača generacija političara koja ima hrabrosti da govori otvoreno i da zastupa ono što građani Evrope danas misle.
Susret sa Alis Vajdl @Alice_Weidel , kopredsjednicom AfD, jednom od najznačajnijih političkih snaga u Njemačkoj.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 21, 2026
Razgovarali smo o Evropi danas, zabludama i realnosti, ali i o tome koliko je važno da se čuje glas onih koji žele realnu politiku, ekonomsku stabilnost i poštovanje… pic.twitter.com/AtHYpcui2z
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Gradovi i opštine
2 h0
Svijet
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h13
Republika Srpska
8 h6
Najnovije
Najčitanije
22
24
22
16
22
04
21
47
21
37
Trenutno na programu