Dodik sa Alis Vajdl: Jača generacija političara koja ima hrabrosti da govori otvoreno i da zastupa ono što građani misle

21.03.2026

20:00

Foto: X/@MiloradDodik

Susret sa Alis Vajdl, kopredsjednicom AfD, jednom od najznačajnijih političkih snaga u Njemačkoj, poručuje lider SNSD Milorad Dodik.

"Razgovarali smo o Evropi danas, zabludama i realnosti, ali i o tome koliko je važno da se čuje glas onih koji žele realnu politiku, ekonomsku stabilnost i poštovanje nacionalnih interesa", poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik je poručio da je dobro vidjeti da u Evropi jača generacija političara koja ima hrabrosti da govori otvoreno i da zastupa ono što građani Evrope danas misle.

Milorad Dodik

AfD

