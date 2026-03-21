Prijedor: Dom za starija lica uspješno sanirao dugove i pokrenuo investicije

ATV

21.03.2026

19:39

Pored primarne zdravstvene zaštite i fizioterapije, život u prijedorskom Domu za starija lica danas je ispunjen raznovrsnim društvenim aktivnostima. Da ovo nije samo krov nad glavom nego zajednica u kojoj se osjećaju sigurno potvrđuju i korisnici.

„Sigurno vam kažem da je jako dobro, što je najvažnije osoblje je dobro, osoblje je stvarno bez primjedbe, bez primjedbe, nemam nikakve primjedbe, znači ko bi kod došao preporučio bih mu da dođe ovdje“, rekao je Mile Pešević, korisnik.

„Ja sam zadovoljna, ne mogu ja ništa promijeniti tu, važno mi je da mi je dobro tu, imam otprilike sve“, rekla je Aleksandra Kljajić, korisnik.

Proces njege i pomoći sprovodi se u kontinuitetu, a stabilizacija poslovanja direktno se odrazila na status zaposlenih. Nakon perioda u kojem su plate i doprinosi kasnili i po nekoliko mjeseci, obaveze prema radnicima sada se isplaćuju redovno, što je dovelo do boljih usluga.

„Uslovi su dosta poboljšani, i dobri su svakim danom mi profesionalno i napredujemo ovđe pružamo usluge socijalnog rada, primarne zdravstvene zaštite, njege, održavanje lične higijene korisnika, fizikalne terapije korisnika, organizovanje društvenih aktivnosti pranje veša, usluge frizera tako da korisnici uglavnom imaju obezbijeđene sve usluge u okviru naše ustanove“, rekla je Sabina Tenić, rukovodilac Odjeljenja socijalne zaštite i njege korisnika.

Iako je 2022. godine kada je preuzela funkciju direktora Doma zatekla dugovanja veća od 5 miliona maraka, Marija Ličanin ističe da je od početka 2025. godine poslovanje pozitivno te da je bilo značajnih ulaganja, prvenstveno za kategorije nepokretnih korisnika, kao i investicija u potpuno nov sistem ventilacije.

„Osim ovog sistema ventilacije koji je urađen, renoviran je atrium u kojem se trenutno nalazimo, potpuno je rekonstruisan. Rekonstruisane su prostorije za zajednički boravak naših radnika, takođe 10 soba je potpuno adaptirano, urađena su nova kupatila i rekonstrukcija soba“, rekla je Marija Ličanin, direktor Javne ustanove „Dom za starija lica“.

Kapaciteti doma trenutno su popunjeni 98 odsto, dok za kategorije samostalnih korisnika ima slobodnog mjesta. Uz redovno održavanje u 2026. godini očekuje se i nabavka novog ambulantnog vozila posredstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

