Logo
Large banner

Puklo između SDS-a i DNS-a: Gacko dobija novu većinu?

Izvor:

ATV

21.03.2026

13:47

Komentari:

4
Пукло између СДС-а и ДНС-а: Гацко добија нову већину?
Foto: ATV

Gacko bi uskoro moglo da dobije novu skupštinsku većinu, nakon što su se pojavile ozbiljne nesuglasice između SDS-a i DNS-a. Ranije trzavice između dvije partije, čiji odbornici čine većinu u ovoj lokalnoj zajednici, dodatno je podgrijao i poziv OO DNS strankama koje čine većinu na republičkom nivou.

Poziv je upućen odbornicima SNSD-a i kluba SPS-Demos-Prva SDS, a sastanak bi trebalo da se održi u ponedjeljak, 23. marta.

Kako se navodi u pozivu, "teme su utvrđivanje platforme zajedničkog djelovanja za oktobarske izbore i podrška kandidatima SNSD-a za inokosne funkcije, te usaglašavanje Sporazuma o zajedničkom djelovanju u Skupštini opštine Gacko.

Gradovi i opštine

Oglasio se SDS

Oglasili su se i iz OO Srpske demokratske stranke Gacko, iz kojeg ističu da su već ranije potvrdili da ne postoji saradnja SDS-a i DNS-a.

"Povodom jučerašnje objave pojedinih portala u Republici Srpskoj kako DNS preispituje skupštinsku većinu u Gacku te da je pozvao na sastanak SNSD i SPS-Gorana Selaka, želimo još jednom da naglasimo da je 15. februara SDS zvanično upozorio da će raskinuti koaliciju ukoliko DNS bez koalicionog dogovora krene sa zapošljavanjem svojih članova po javnim ustanovama mimo usvojenog budžeta opštine Gacko.

Imajući u vidu da se lokalni DNS oglušio o Zaključke Opštinskog odbora SDS-a i samovoljno krenuo, u kako smo ga tada nazvali, „stampedo zapošljavanje“, od tog momenta saradnja SDS-a i DNS-a ne postoji, što je SDS još jednom potvrdio na narednoj sjednici Opštinskog odbora", navode iz SDS-a.

Oni kažu da je javnost Gacka upoznata da je "SDS raskinuo koaliciju sa DNS iz navedenih razloga ali je očigledno da postoje pokušaji da se van Gacka, a široj javnosti u Republici Srpskoj kreira slika kako DNS preispituje koaliciju sa Srpskom demokratskom strankom što svakako nije tačno".

Podijeli:

Tagovi :

Gacko

SDS

DNS

Komentari (4)
Large banner

Small banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner