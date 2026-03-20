Šobot opet kažnjen zbog rupe na putu

20.03.2026

10:46

Osnovni sud u Prijedoru utvrdio je da je v.d. dužnosti načelnika gradskog odjeljenja za saobraćaj Aleksandar Šobot odgovoran za neblagovremeno otklanjanje udarne rupe na kolovozu i osudio ga na kaznu od 1.000 KM.

Dobio je i uslov da u roku od godinu dana ne učini novi prekršaj jednake težine ili teži, navodi se u rješenju ovog suda.

Oštećenje kolovoza u ulici Ive Andrića u prijedorskom naselju Gomjenica utvrđeno je, izmjereno i fotografisano prilikom uviđaja saobraćajne nezgode 12. januara 2024. godine u kojoj je na putničkom automobilu "ford mondeo“ nastala materijalna šteta od udarne rupe dimenzija 150 sa 60 centimetara i duboke oko deset centimetara.

Po nalazu suda, Šobot u svojstvu v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove u Gradskoj upravi Prijedor nije obavljao poslove iz svoje nadležnosti u svrhu održavanja javnog puta radi odvijanja bezbjednog i nesmetanog saobraćaja koje podrazumijeva organizovanje i trajno kontrolisanje stanja i održavanje javnog puta.

Šobot je pred sudom izjavio da prihvata odgovornost, da mu je žao zbog prekršaja, da zbog složenih i dugotrajnih tenderskih procedura nije mogao dati nalog za saniranje rupe, a da je odmah po okončanju propisane procedure udarna rupa zakrpljena.

"Prilikom izbora prekršajne sankcije, sud je imao u vidu prirodu i težinu počinjenog prekršaja, okolnosti pod kojima je prekršaj počinjen (složene i dugotrajne procedure raspisivanja i okončanja javnih nabavki), prouzrokovane posljedice njegovim izvršenjem, kao i stepen prekršajne odgovornosti okrivljenog, pa cijeneći da je okrivljeni prihvatio odgovornost za počinjeni prekršaj, da nema duga u Registru izrečenih novčanih kazni i da je udarna rupa u međuvremenu sanirana, a imajući takođe u vidu i porodične prilike okrivljenog, tj. činjenicu da je on otac dvoje maloljetne djece prema kojima ima obavezu izdržavanja“, stoji u odluci suda.

Prekršajni postupak pokrenut je po zahtjevu Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, a okrivljeni Šobot dužan je platiti 150 KM sudskih troškova, a oštećeni G.M. je s eventualnim imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnični postupak.

Istovjetan slučaj desio se i u ulici Koje Medića u Prijedoru prilikom saobraćajne nezgode 27. marta 2024. godine u kojoj je na putničkom automobilu "volksvagen golf“ nastala materijalna šteta od udarne rupe dimenzija 110 sa 60 centimetara i duboke oko deset centimetara, kada je Šobot takođe prihvatio odgovornost i na jednak način kažnjen, a oštećeni S.V. s eventualnim imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnični postupak.

U objema sudskim odlukama navodi se da je Šobot i ranije prekršajno kažnjavan.

Obje su donesene 16. oktobra 2025. godine i obje pravosnažne od 31. oktobra 2025.

