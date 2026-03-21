Tramp reagovao na smrt Roberta Milera: Drago mi je da je mrtav

Nakon vijesti da je u 81. godini preminuo Robert Miler, bivši direktor FBI i specijalni savjetnik koji je vodio istragu u miješanje Moskve u američke izbore 2016. godine, oglasio se i predsjednik SAD porukom koja je šokirala javnost.

"Rober Miler je upravo umro. Dobro je, drago mi je da je mrtav. Više ne može da povređuje nevine ljude! Predsjednik Donald. Dž. Tramp", - napisao je Tramp na svom nalogu na Truth Social. Ko je bio Robert Miler pročitajte OVDJE.

