Tramp reagovao na smrt Roberta Milera: Drago mi je da je mrtav

ATV

21.03.2026

19:38

Трамп реаговао на смрт Роберта Милера: Драго ми је да је мртав
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Nakon vijesti da je u 81. godini preminuo Robert Miler, bivši direktor FBI i specijalni savjetnik koji je vodio istragu u miješanje Moskve u američke izbore 2016. godine, oglasio se i predsjednik SAD porukom koja je šokirala javnost.

"Rober Miler je upravo umro. Dobro je, drago mi je da je mrtav. Više ne može da povređuje nevine ljude! Predsjednik Donald. Dž. Tramp", - napisao je Tramp na svom nalogu na Truth Social.

