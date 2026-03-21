Skup u Modranu prošao bez incidenata

Autor:ATV
21.03.2026
19:56
Komentari:1
U Modranu kod Dervente održano je neprijavljeno okupljanje povodom godišnjice 3. bojne derventske brigade HVO, bez postrojavanja uniformisanih pripadnika brigade koja je počinila zločine nad srpskim narodom.
Na spomenik su vijence položili bivši pripadnici brigade u civilu i porodice. MUP Republike Srpske bio je na terenu, a skup je prošao bez incidenata.
