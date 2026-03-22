Unija poslodavaca Srpske: Blokade na granicama moraju odmah biti zaustavljene

Unija poslodavaca Republike Srpske saopštila je danas da bezakonje na granicama mora biti momentalno zaustavljeno, te istakla da blokada granica i protest prevoznika predstavljaju direktan napad na ekonomsku stabilnost Republike Srpske i prijetnju normalnom funkcionisanju društva.

U Uniji poslodavaca smatraju da je sada trenutak za hitnu i odlučnu reakciju svih nadležnih institucija kako bi se spriječila potpuna paraliza zemlje.

- Privreda Republike Srpske ne smije biti talac blokada i pritisaka pojedinih interesnih grupa. Obaveza vlasti je jasna - obezbijediti prohodnost puteva, nesmetan rad institucija i normalan život građana, svim zakonom dozvoljenim sredstvima - istakli su iz Unije poslodavaca.

U saopštenju se navodi da će, ukoliko se blokade nastave, poslodavci zajedno sa radnicima biti primorani da zaštite pravo na rad - izlaskom na proteste i blokadom unutrašnjeg saobraćaja i institucija, sve dok se ne obezbijedi nesmetan protok robe preko granica.

- Ovo više nije pitanje sektorskog nezadovoljstva, već opstanka privrede i sigurnosti građana - naglasili su iz Unije poslodavaca.

U saopštenju je navedeno da zatvorene granice znače zaustavljenu proizvodnju, prekinut izvoz i hiljade radnih mjesta dovedenih u opasnost.

Udruženje poslodavaca upozorava da je ugrožen opstanak kompanija koje su decenijama osvajale najzahtjevnija strana tržišta, da najmanje 20.000 radnika u prerađivačkoj industriji već trpi posljedice, a da privreda ne može disati bez prohodnih granica.

- Blokadom se prekida snabdijevanje stanovništva osnovnim životnim namirnicama, hranom i energentima. Nijedan interes, ma koliko bio opravdan, ne daje pravo da se ugrožavaju životi ljudi, egzistencija porodica i stabilnost čitavog ekonomskog sistema - ukazali su poslodavci.

U saopštenju se dodaje da je Vlada Republike Srpske pokušala rješenja putem dijaloga, te da je vrijeme razgovora potrošeno.

Konzorcijum "Logistika" najavio je nadležnim institucijama da će sutra biti organizovan protest prevoznika zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.

Iz Konzorcijuma "Logistika" Srni je rečeno da će na graničnim prelazima biti od 50 do 200 kamiona.