Hamdija Alukić uhapšen u Americi zbog optužbi za ratne zločine

Policija u američkoj saveznoj državi Alabama uhapsila je 70-godišnjeg Hamdiju Alukića zbog optužbi za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini 1992. godine.

Prema izvještajima američkih medija, Alukić je optužen da je učestvovao u napadima na dva automobila u kojima su se nalazili civili, te da je zapalio nekoliko kuća dok su u njima boravile osobe.

Ovi navodni zločini, prema dokumentima suda u okrugu Boldvin (Baldwin), desili su se u prijedorskoj regiji 1992. godine.

Na optužnici od 261 stranice navodi se da su Alukić i „muslimanska paravojna formacija“ planirali ove napade znajući da se u kućama i automobilima ne nalaze vojnici.

Njegove nekadašnje komšije komentarisale su slučaj za lokalne medije, rekavši da im je „potpuno ludo“ što je Alukić uhapšen.

"Imali su pse i kokoške, prodavali su jaja Volmartu (Walmart). Uvijek su bili super. Bio sam kod njih u kući kao dijete, bili su pravi stranci. Nisu znali puno engleskog", rekao je jedan bivši komšija.

Sud u ovom dijelu SAD-a trenutno razmatra hoće li Alukića izručiti Bosni i Hercegovini, uzimajući u obzir da su navodni zločini počinjeni na teritoriji naše zemlje.

U međuvremenu, Alukić je pušten da se brani sa slobode, prema podacima ureda šerifa okruga Boldvin (Baldwin).