Horoskop za 21. maj: Ovnove očekuje rasprava, Vage u potpunom skladu

Ovan

Očekuje vas rasprava sa nadređenima oko raspodjele budžeta, ali ćete uspjeti da izborite svoje zahtjeve. Na emotivnom planu, zajednički izlet u prirodu donijeće vam svježinu, dok slobodni preko prijatelja upoznaju šarmantnu osobu iz svijeta umjetnosti. Pazite na ishranu.

Bik

Dan je idealan za kreativno izražavanje i predstavljanje novih ideja. Partner vas iznenađuje pozivom na romantičnu večeru u novootvoreni restoran, dok slobodni dobijaju poziv od osobe iz prošlosti. Izbjegavajte predugo sjedenje.

Blizanci

Dobićete važne vijesti iz inostranstva koje mogu potpuno promijeniti tok karijere. Između vas i voljene osobe dolazi do manjeg zahlađenja zbog obaveza, dok slobodni uživaju u neobaveznom dopisivanju sa osobom koju su sreli u komšiluku. Potrebno vam je više sna.

Rak

Na poslu vas očekuje mirniji dan, što će vam omogućiti da završite zaostale obaveze. Voljena osoba će tražiti vaš savjet u vezi sa važnom odlukom, dok slobodne očekuje uzbudljiv flert tokom večernjeg izlaska sa društvom. Unosite više vitamina C.

Lav

Finansijska situacija se popravlja zahvaljujući uspješno sklopljenom poslu. Odnos sa partnerom je pun toplote i razumijevanja, dok slobodni privlače pažnju osobe koja se bavi sličnim hobijem. Moguća je glavobolja.

Djevica

Imaćete utisak da kolege ne prate vaš tempo, pa ćete morati da pokažete strpljenje. Voljena osoba predlaže da zajedno upišete neki kurs ili krenete na rekreaciju, dok slobodni dobijaju kompliment od nekoga koga dugo smatraju samo poznanikom. Čuvajte se prehlade.

Vaga

Uspješno ćete riješiti jedan problem koji vas je opterećivao danima. Na emotivnom polju vlada potpuni sklad, pa ćete uživati u tihim zajedničkim trenucima, dok slobodni privlače zanimljive poglede na javnom mjestu. Posvetite se fizičkoj aktivnosti.

Škorpija

Pred vama je odlična poslovna prilika za saradnju sa dugogodišnjim prijateljom koja obećava dobar profit. Partner vam otvoreno pokazuje koliko mu značite, dok slobodni na zabavi sreću osobu koja će ih fascinirati svojim razmišljanjem. Više se odmarajte.

Strijelac

Fokus će vam biti na reorganizaciji radnog prostora, što će vam donijeti novi nalet energije. Sa partnerom dolazi do iskrene razmjene mišljenja o budućim planovima, dok slobodni preko poslovnih kontakata ulaze u vrlo intrigantnu komunikaciju. Smanjite unos slatkiša.

Jarac

Pohvala koju ćete dobiti od kolege iz drugog sektora podići će vam samopouzdanje i otvoriti nova vrata. Voljena osoba planira iznenađenje za vikend, dok slobodni mogu očekivati zanimljivu poruku na društvenim mrežama. Mogući su problemi sa leđima.

Vodolija

Moraćete brzo da reagujete i promijenite plan rada zbog iznenadnih problema na poslu. Partner pokazuje veliku želju da vam pomogne oko porodičnih obaveza, dok slobodni uživaju u slobodi i ne žele da se vezuju. Moguća je napetost u mišićima, piše Glas Srpske.

Ribe

Dobijate ponudu da pređete na bolje plaćeno radno mjesto unutar iste kompanije. U emotivnim odnosima vrijeme je da zajedno donesete jednu važnu odluku, dok slobodne očekuje neobičan susret u knjižari. Puni ste pozitivne energije.