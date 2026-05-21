Logo
Large banner

Horoskop za 21. maj: Ovnove očekuje rasprava, Vage u potpunom skladu

Autor:

ATV
21.05.2026 06:43

Komentari:

0
карте зодијак астрологија хороскоп
Foto: Pexel/Monstera Production

Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Očekuje vas rasprava sa nadređenima oko raspodjele budžeta, ali ćete uspjeti da izborite svoje zahtjeve. Na emotivnom planu, zajednički izlet u prirodu donijeće vam svježinu, dok slobodni preko prijatelja upoznaju šarmantnu osobu iz svijeta umjetnosti. Pazite na ishranu.

Bik

Dan je idealan za kreativno izražavanje i predstavljanje novih ideja. Partner vas iznenađuje pozivom na romantičnu večeru u novootvoreni restoran, dok slobodni dobijaju poziv od osobe iz prošlosti. Izbjegavajte predugo sjedenje.

Blizanci

Dobićete važne vijesti iz inostranstva koje mogu potpuno promijeniti tok karijere. Između vas i voljene osobe dolazi do manjeg zahlađenja zbog obaveza, dok slobodni uživaju u neobaveznom dopisivanju sa osobom koju su sreli u komšiluku. Potrebno vam je više sna.

Rak

Na poslu vas očekuje mirniji dan, što će vam omogućiti da završite zaostale obaveze. Voljena osoba će tražiti vaš savjet u vezi sa važnom odlukom, dok slobodne očekuje uzbudljiv flert tokom večernjeg izlaska sa društvom. Unosite više vitamina C.

Lav

Finansijska situacija se popravlja zahvaljujući uspješno sklopljenom poslu. Odnos sa partnerom je pun toplote i razumijevanja, dok slobodni privlače pažnju osobe koja se bavi sličnim hobijem. Moguća je glavobolja.

Djevica

Imaćete utisak da kolege ne prate vaš tempo, pa ćete morati da pokažete strpljenje. Voljena osoba predlaže da zajedno upišete neki kurs ili krenete na rekreaciju, dok slobodni dobijaju kompliment od nekoga koga dugo smatraju samo poznanikom. Čuvajte se prehlade.

Vaga

Uspješno ćete riješiti jedan problem koji vas je opterećivao danima. Na emotivnom polju vlada potpuni sklad, pa ćete uživati u tihim zajedničkim trenucima, dok slobodni privlače zanimljive poglede na javnom mjestu. Posvetite se fizičkoj aktivnosti.

Škorpija

Pred vama je odlična poslovna prilika za saradnju sa dugogodišnjim prijateljom koja obećava dobar profit. Partner vam otvoreno pokazuje koliko mu značite, dok slobodni na zabavi sreću osobu koja će ih fascinirati svojim razmišljanjem. Više se odmarajte.

Strijelac

Fokus će vam biti na reorganizaciji radnog prostora, što će vam donijeti novi nalet energije. Sa partnerom dolazi do iskrene razmjene mišljenja o budućim planovima, dok slobodni preko poslovnih kontakata ulaze u vrlo intrigantnu komunikaciju. Smanjite unos slatkiša.

Jarac

Pohvala koju ćete dobiti od kolege iz drugog sektora podići će vam samopouzdanje i otvoriti nova vrata. Voljena osoba planira iznenađenje za vikend, dok slobodni mogu očekivati zanimljivu poruku na društvenim mrežama. Mogući su problemi sa leđima.

Vodolija

Moraćete brzo da reagujete i promijenite plan rada zbog iznenadnih problema na poslu. Partner pokazuje veliku želju da vam pomogne oko porodičnih obaveza, dok slobodni uživaju u slobodi i ne žele da se vezuju. Moguća je napetost u mišićima, piše Glas Srpske.

Ribe

Dobijate ponudu da pređete na bolje plaćeno radno mjesto unutar iste kompanije. U emotivnim odnosima vrijeme je da zajedno donesete jednu važnu odluku, dok slobodne očekuje neobičan susret u knjižari. Puni ste pozitivne energije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dnevni horoskop

horoskop maj 2026

zodijak

astrologija

zvijezde

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.

Društvo

Krećete na put? Ovo su zamke zbog kojih srpske turiste vraćaju sa granice

11 h

0
еф Царинске испоставе Градишка Радован Ђурић

Društvo

Đurić za ATV otkrio detalje prvog dana rada novog prelaza: Mnogo vozila, ali bez gužve

12 h

0
Младожења ставља прстен младој на вјенчању.

Društvo

Banjalučane zaludio novi skupocjeni trend

14 h

0
Представљају се као шефови: Полиција упозорава на нове телефонске преваре

Društvo

Predstavljaju se kao šefovi: Policija upozorava na nove telefonske prevare

15 h

0

  • Najnovije

09

15

Vanesa Tramp oboljela od raka

09

03

„Komedija uživo“ na ulicama Rima

08

58

Imaju li radnici pravo na štrajk? Sud odlučuje

08

54

"Propalo je sve, nismo kao prije" Oglasila se žena Slobe Radanovića

08

53

"Bangaranga" u folk varijanti zapalila mreže

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner