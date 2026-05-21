Danas komemoracija Dobrili Kukolj

Бивши затвореник усташког логора Јасеновац и дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Добрила Кукољ преминула је данас у Бањалуци у 94. години, речено је Срни у овом удружењу.
Komemoracija povodom smrti bivšeg zatvorenika ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnjeg predsjednika banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata, Dobrile Kukolj, biće održana danas u Banskom dvoru u Banjaluci.

Dobrila Kukolj preminula je juče u 94. godini u Banjaluci.

Kao djevojčica odvedena je u logor Jasenovac u kojem je bila zatvorena tri mjeseca.

Ustaše su joj uništile djetinjstvo, život i porodicu, prenosi Srna.

Cijeli život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda. Komemoraciji će prisustvovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i premijer Savo Minić.

