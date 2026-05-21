Logo
Large banner

Na korak do „vaskrsenja“ izumrlih vrsta

Autor:

ATV
21.05.2026 07:12

Komentari:

0
Јаје
Foto: pexels/Merve Tülek

Američka kompanija napravila je vještačko jaje koje bi moglo da „vaskrsne“ izumrle vrste ptica.

Konstrukcija se sastoji od ljuske napravljene na 3D štampaču i silikonske membrane unutar nje. Pomoću ove tehnologije već je uspješno izvedeno oko dvadeset pilića.

Glavnom prednošću novog „jajeta“ smatra se posebna membrana koja omogućava embrionima da se razvijaju pri normalnom nivou kiseonika, bez dodatnih sistema za dovod vazduha.

илу-јаје-Васкрс

Zanimljivosti

Šta znači ako pukne jaje čuvarkuća?

Za ovu tehnologiju već su zainteresovani stručnjaci za očuvanje rijetkih vrsta, kao i zaposleni u zoološkim vrtovima.

U kompaniji se nadaju da bi ova tehnologija u budućnosti mogla da pomogne u oživljavanju džinovske moe — ptice od tri metra sa Novog Zelanda koja je nestala prije nekoliko vijekova.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jaje

ptica

nauka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Појео 720 јаја за мјесец дана: Харвардски доктор открио нешто потпуно неочекивано

Zanimljivosti

Pojeo 720 jaja za mjesec dana: Harvardski doktor otkrio nešto potpuno neočekivano

2 sedm

0
Цвијеће башта

Savjeti

Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

3 sedm

0
Свијећа

Društvo

Obilježavamo Pobusani ponedjeljak: Vjeruje se da ove 3 stvari svako mora da uradi

1 mj

0
Никола је појео 300 јаја за 10 дана: Ево шта му се десило са крвом сликом

Zanimljivosti

Nikola je pojeo 300 jaja za 10 dana: Evo šta mu se desilo

3 sedm

0

Više iz rubrike

Илон Маск

Nauka i tehnologija

Ilon Mask izgubio bitku protiv OpenAI

1 d

0
Вађење крви из прста

Nauka i tehnologija

Ruski naučnici razvili novi krvni test za rano otkrivanje raka materice

1 d

0
Ново ограничење на мрежи Икс: Ако немате плаву квачицу, ово ће вас брутално успорити

Nauka i tehnologija

Novo ograničenje na mreži Iks: Ako nemate plavu kvačicu, ovo će vas brutalno usporiti

1 d

0
Крупни план паметног телефона који приказује апликације друштвених медија на жутој позадини.

Nauka i tehnologija

Iks razljutio korisnike novim ograničenjem

1 d

0

  • Najnovije

09

03

„Komedija uživo“ na ulicama Rima

08

58

Imaju li radnici pravo na štrajk? Sud odlučuje

08

54

"Propalo je sve, nismo kao prije" Oglasila se žena Slobe Radanovića

08

53

"Bangaranga" u folk varijanti zapalila mreže

08

47

Zašto je Putin skinuo sako u Pekingu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner