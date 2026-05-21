Na korak do „vaskrsenja“ izumrlih vrsta

Američka kompanija napravila je vještačko jaje koje bi moglo da „vaskrsne“ izumrle vrste ptica.

Konstrukcija se sastoji od ljuske napravljene na 3D štampaču i silikonske membrane unutar nje. Pomoću ove tehnologije već je uspješno izvedeno oko dvadeset pilića.

Glavnom prednošću novog „jajeta“ smatra se posebna membrana koja omogućava embrionima da se razvijaju pri normalnom nivou kiseonika, bez dodatnih sistema za dovod vazduha.

Zanimljivosti Šta znači ako pukne jaje čuvarkuća?

Za ovu tehnologiju već su zainteresovani stručnjaci za očuvanje rijetkih vrsta, kao i zaposleni u zoološkim vrtovima.

U kompaniji se nadaju da bi ova tehnologija u budućnosti mogla da pomogne u oživljavanju džinovske moe — ptice od tri metra sa Novog Zelanda koja je nestala prije nekoliko vijekova.

(sputnik srbija)