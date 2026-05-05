Pojeo 720 jaja za mjesec dana: Harvardski doktor otkrio nešto potpuno neočekivano

Harvardski doktorand medicine Nik Norvic (27) izazvao je veliku pažnju javnosti nakon neobičnog eksperimenta u kojem je tokom jednog mjeseca pojeo čak 720 jaja kako bi ispitao njihov uticaj na nivo holesterola u organizmu.

Norvic, koji je doktorand iz oblasti metaboličkog zdravlja, odlučio je prije dvije godine da svakodnevno konzumira 24 jaja u različitim oblicima od kajgane i prženih jaja, do omleta i punjenih jaja. Cilj mu je, kako je tada objasnio, bio da kroz praktičan primjer približi javnosti složene procese ljudskog metabolizma i podstakne razgovor o ishrani.

Eksperiment je podijelio u dvije faze

Tokom prve dvije ned‌jelje držao se izrazito niskougljenične ishrane uz veliki unos jaja, dok je u drugoj polovini mjeseca uveo i ugljene hidrate.

Zanimljivo je da se, prema njegovim rezultatima, nivo holesterola nije značajno mijenjao tokom perioda kada je unosio samo jaja, dok je nakon uvođenja ugljenih hidrata došlo do pada holesterola od oko 20 odsto.

"Ne postoji jedna najbolja ishrana za sve ljude"

Kako je objasnio, takav ishod povezuje sa metaboličkim prilagođavanjem organizma nakon prelaska na drugačiji režim ishrane. Norvic je naglasio da njegov cilj nije bio da dokaže "najbolju" dijetu, već da pokaže koliko različiti faktori mogu uticati na ljudski metabolizam.

"Ne postoji jedna najbolja ishrana za sve ljude. Kada procjenjujete šta je dobro, morate uzeti u obzir zdravstveno stanje osobe i njene ciljeve – poručio je on, ističući da neki ljudi žele da rade na dugovječnosti, dok se drugi fokusiraju na zdravlje srca ili druge specifične potrebe", dodaje on.

Norvic je dodao i da mu je cilj da kroz slične eksperimente približi nauku široj javnosti i učini metaboličko zdravlje razumljivijim i dostupnijim, prenosi Blic.

Prema njegovim riječima, ovo je tek početak istraživanja koje planira da sprovede u budućnosti.