Detalji ubistva u Čapljini: Žrtva pronađena pred vratima, osumnjičeni hodao s nožem

24.03.2026
12:59
Policija je uhapsila M. J. (59), osumnjičenog za ubistvo V. B. (60), koji je pronađen ispred vrata porodične kuće u mjestu Počitelj brdo.
Kako su naveli iz MUP-a HNK, juče (23. marta) oko 14.55 PU Čapljina je obaviještena od strane građana da nepoznat muškarac hoda sa nožem u mjestu Počitelj brdo, pišu Nezavisne.
Odmah su na lice mjesta izašli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su zatekli M. J. kojeg su stavili pod kontrolu i V. B., koji je pronađen ispred vrata porodične kuće kako leži u besvjesnom stanju – naveli su iz MUP-a HNK.
Kako su dodali, dežurna doktorica na licu mjesta konstatovala je smrt V. B.
M. J. je uhapšen i predat službenicima Odjela kriminalističke policije PU Čapljina, koji će izvršiti kriminalističku obradu, a uviđaj je izvršen pod nadzorom dežurnog tužioca.
Uhapšeni muškarac biće predat u nadležnost tužilaštva.
