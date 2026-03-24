Detalji ubistva u Čapljini: Žrtva pronađena pred vratima, osumnjičeni hodao s nožem

24.03.2026

12:59

Детаљи убиства у Чапљини: Жртва пронађена пред вратима, осумњичени ходао с ножем
Foto: ATV BL

Policija je uhapsila M. J. (59), osumnjičenog za ubistvo V. B. (60), koji je pronađen ispred vrata porodične kuće u mjestu Počitelj brdo.

Kako su naveli iz MUP-a HNK, juče (23. marta) oko 14.55 PU Čapljina je obaviještena od strane građana da nepoznat muškarac hoda sa nožem u mjestu Počitelj brdo, pišu Nezavisne.

Odmah su na lice mjesta izašli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su zatekli M. J. kojeg su stavili pod kontrolu i V. B., koji je pronađen ispred vrata porodične kuće kako leži u besvjesnom stanju – naveli su iz MUP-a HNK.

Region

Uhapšen maloljetnik, osumnjičen za krađu 3.500 evra iz kladionice

Kako su dodali, dežurna doktorica na licu mjesta konstatovala je smrt V. B.

M. J. je uhapšen i predat službenicima Od‌jela kriminalističke policije PU Čapljina, koji će izvršiti kriminalističku obradu, a uviđaj je izvršen pod nadzorom dežurnog tužioca.

Uhapšeni muškarac biće predat u nadležnost tužilaštva.

Ubistvo

Čapljina

Pročitajte više

"Волио бих да сам ја био на његовом мјесту" Завршне ријечи на суђењу за полицијску потјеру у којој је погинуо полицајац

Hronika

"Volio bih da sam ja bio na njegovom mjestu" Završne riječi na suđenju za policijsku potjeru u kojoj je poginuo policajac

3 h

0
Ухапшен малољетник, осумњичен за крађу 3.500 евра из кладионице

Region

Uhapšen maloljetnik, osumnjičen za krađu 3.500 evra iz kladionice

3 h

0
"Лука Модрић је 50 одсто наш": Исјечак из нове српске комедије подијелио Хрвате

Scena

"Luka Modrić je 50 odsto naš": Isječak iz nove srpske komedije podijelio Hrvate

3 h

0
ПСС: Станивуковић још у притвору

Republika Srpska

PSS: Stanivuković još u pritvoru

3 h

2

Više iz rubrike

"Волио бих да сам ја био на његовом мјесту" Завршне ријечи на суђењу за полицијску потјеру у којој је погинуо полицајац

Hronika

"Volio bih da sam ja bio na njegovom mjestu" Završne riječi na suđenju za policijsku potjeru u kojoj je poginuo policajac

3 h

0
Ухапшен јер је пијан скривио незгоду са четворо повријеђених

Hronika

Uhapšen jer je pijan skrivio nezgodu sa četvoro povrijeđenih

4 h

0
Ужас у Мостар: Маскирани напали возача, запалили ауто

Hronika

Užas u Mostar: Maskirani napali vozača, zapalili auto

7 h

0
Осуђена "кућна помоћница" из БиХ која је ојадила аустријског пензионера

Hronika

Osuđena "kućna pomoćnica" iz BiH koja je ojadila austrijskog penzionera

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

04

Tužilaštvo objavilo detalje hapšenja Nemanje Miljkovića i zatražilo pritvor

15

59

Janša komentarisao izbore: Bilo je nepravilnosti

15

55

Dodik: Opasnost je da Vukanović i njemu slični uđu u Savjet ministara

15

54

Šakiri otkazani svi koncerti

15

52

Šta ako vas neko udari na parkingu i kako naplatiti štetu

