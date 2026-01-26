Očekuje se povećani protok Drine

Izvor:
ATV
26.01.2026
16:45
Komentari:0
Odsjek za civilnu zaštitu Bijeljine obavijestio je danas stanovništvo, posebno u priobalnom području, da je najavljeno povećanje protoka rijeke Drine na Hidrocentrali "Bajina Bašta".
Protok na ovoj hidrocentrali u 13.30 časova je ispod 1.000 metara kubnih u sekundi.
Region
Od ponoći skuplje gorivo: Ovo su nove cijene
U saopštenju se navodi da Odsjek za civilnu zaštitu kontinuirano prati situaciju na terenu i po potrebi će obavještavati javnost.
Hronika
3 h0
Svijet
3 h0
Region
3 h0
Republika Srpska
3 h10
Gradovi i opštine
10 h0
Gradovi i opštine
12 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
19
44
19
40
19
38
19
37
19
27
Trenutno na programu