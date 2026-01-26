Logo
Očekuje se povećani protok Drine

ATV

26.01.2026

16:45

Мјерење водостаја ријеке
Foto: ATV BL

Odsjek za civilnu zaštitu Bijeljine obavijestio je danas stanovništvo, posebno u priobalnom području, da je najavljeno povećanje protoka rijeke Drine na Hidrocentrali "Bajina Bašta".

Protok na ovoj hidrocentrali u 13.30 časova je ispod 1.000 metara kubnih u sekundi.

Region

Od ponoći skuplje gorivo: Ovo su nove cijene

U saopštenju se navodi da Odsjek za civilnu zaštitu kontinuirano prati situaciju na terenu i po potrebi će obavještavati javnost.

Bijeljina

vodostaj

rijeka Drina

